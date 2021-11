Niebywałe. Lewandowski nic nie wiedział o rozstawieniu Polaków w barażach [WIDEO]

Zobacz wideo "Sousa zarabia 70 tysięcy euro miesięcznie, a chwalimy go za to, że gramy 10-15 minut pressingiem"

Reprezentacja Polski przegrała w ostatnim grupowym meczu eliminacji MŚ z Węgrami 1:2 i zaprzepaściła szansę na rozstawienie w barażach. Na trenera Paulo Sousę spadły gromy za decyzję o odstawieniu od tego meczu Roberta Lewandowskiego, który nie został nawet wpisany w meczowy protokół.

Lewandowski nie wiedział nic o rozstawieniu Polaków

Po meczu kapitan reprezentacji Polski podszedł do Jakuba Kwiatkowskiego, rzecznika Polskiego Związku Piłki Nożnej. Spytał go, jak wygląda sytuacja w barażach - Jutro Walia musi przegrać u siebie z Belgią, a Turcja nie może wygrać na wyjeździe z Czarnogórą - odpowiedział Jakub Kwiatkowski.

Potem Robert Lewandowski się przejęzyczył i zamiast spytać o szanse na rozstawienie, spytał: "mamy szanse na baraże?". Od razu się jednak poprawił. Jakub Kwiatkowski znów wytłumaczył kapitanowi reprezentacji Polski, co musi się stać, by biało-czerwoni byli rozstawieni w barażach. Wychodzi na to, że Lewandowski nawet nie brał pod uwagę porażki z Węgrami i braku rozstawienia Polaków.

Całą sytuację można zobaczyć w poniższym wideo (od 12:30):

Przypomnijmy, że reprezentacja Polski po zajęciu drugiego miejsca w swojej grupie weźmie udział w europejskich barażach. Zagra w nich łącznie dwanaście reprezentacji, które powalczą w "miniturnieju" w półfinałach i finale (jeden mecz, bez rewanżów). Rozstawione drużyny w pierwszej fazie baraży będą gospodarzami spotkań, przez co na pewno nie trafią na siebie w tej fazie.

Wymowna cisza Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji podsyca spekulacje

Uczestnicy baraży zostaną podzieleni na trzy ścieżki - A, B i C. Zwycięzcy trzech finałów zapewnią sobie miejsce w Katarze. Barażowe spotkania zostaną rozegrane 24 i 29 marca 2022 roku. Finałowy turniej z kolei rozpocznie się 21 listopada i potrwa do 18 grudnia.