Porażka z Węgrami zmieniła wszystko. Słowa Kuleszy mają teraz większą moc

Fanaberia Sousy, by w ostatnim eliminacyjnym meczu mistrzostw świata zagrać bez Kamila Glika i Roberta Lewandowskiego, a Piotra Zielińskiego trzymać w pierwszej połowie na ławce, znacząco obniżyła nasze szanse na udział w mundialu. Ale zwolnienie Portugalczyka - przed którym PZPN powstrzymały ponoć jedynie względy finansowe i brak pomysłu na następcę - obniżyłoby je jeszcze bardziej. Już sam pomysł, by pożegnać selekcjonera przed marcowymi barażami, fatalnie świadczy o działaczach PZPN, którzy według informacji Sport.pl mieli podsuwać takie rozwiązanie Cezaremu Kuleszy.

- Obowiązuje nas podpisana umowa. Zgodnie z nią trener pracuje do końca eliminacji, a baraże są ich częścią - uciął jednak spekulacje w rozmowie z nami prezes PZPN.

Paulo Sousa nie może zostać zwolniony przed barażami

Gdybyśmy wszyscy uczyli się na błędach, całej tej szopki by nie było. Po pierwsze, Sousa nie powtórzyłby w meczu z Węgrami grzechów sprzed Euro, gdy też eksperymentował w bardzo ważnym momencie, wystawiając rezerwowy skład kosztem zgrywania podstawowego. Nie zlekceważyłby przeciwnika, mając w pamięci jak kilka miesięcy wcześniej pokpił spotkanie ze Słowacją. Nie odsunąłby liderów kadry, bo za jego kadencji nie przyniosło to nigdy nic dobrego. Nie wystawiłby zawodników na pozycjach, do których nie są przyzwyczajeni, bo na czerwcowym turnieju już go to zgubiło.

Ale nie tylko trener powinien umieć wyciągać wnioski z przeszłości. Gdyby umieli to robić działacze PZPN, nigdy nie wpadliby na pomysł, by chcieć zwalniać selekcjonera tuż przed barażami.

Zbigniew Boniek, poprzedni prezes federacji, zmienił selekcjonera przed kluczowymi meczami. To, co się później wydarzyło, jest historią - bałagan w debiucie Sousy w Budapeszcie, a później Euro, które wypadło w połowie remontu. Dopiero we wrześniu - po ośmiu miesiącach pracy z Sousą - reprezentacja pokazała ładniejszą twarz. Portugalczyk musiał odstać swoje przy tablicy i nachodzić się po boisku treningowym, by to wszystko zaczęło mieć ręce i nogi. Potrzebny był czas.

Jeżeli Kulesza posłuchałby swoich doradców, którzy dziś, w przeddzień najważniejszych meczów kadry chcą portugalskiego selekcjonera odwołać, podjąłby ryzyko w bardzo nieodpowiednim czasie. Nie dość, że Sousa najlepiej zna tę drużynę, to akurat w meczach z najsilniejszymi rywalami - a przy braku rozstawienia takiego można się spodziewać - jego drużyna sobie radziła. Remisy z Hiszpanią i Anglią to najjaśniejsza część jego dotychczasowej pracy. I jeśli w czymś możemy upatrywać nadziei po ewentualnym trafieniu na Włochów lub Portugalczyków, to właśnie w tym, że Sousa na trzeciego giganta też znajdzie sposób. Jego misja trwa. Sam ją sobie utrudnił, ale wciąż to on daje największe szanse na jej pozytywne zakończenie.

A po barażach niech o współpracy z Sousą zdecyduje Cezary Kulesza. Nie suchy wynik

Po zmianach w PZPN Sousa teoretycznie otrzymał wsparcie. Nowy prezes chętnie uśmiechał się z nim do zdjęć, a w wywiadach obiecywał przychylić nieba. Do tej narracji nijak nie pasuje jednak deklaracja Kuleszy - jeszcze sprzed poniedziałkowej porażki - że odpadnięcie w barażach skutkować będzie rozstaniem. Wprawdzie później prezes doprecyzował, że miał na myśli zapis w umowie, który przewiduje jej wygaśnięcie wraz z odpadnięciem. Ale mimo to trudno pozbyć się wrażenia, że Kulesza chce obsadzić stanowisko swoim człowiekiem i czeka na dobry moment, by to zrobić.

Gdyby bowiem rzeczywiście był do Sousy przekonany, przynajmniej chciałby spojrzeć na okoliczności tej porażki w barażach. Wtedy o zwolnieniu zdecydowałby on, a nie suchy wynik. Dlaczego nie zostawić sobie furtki do kontynuowania współpracy z Sousą?

Słowa Kuleszy mają jednak dziś większą moc, niż wtedy, gdy je wypowiadał - czyli przed porażką z Węgrami. Ona zmieniła wszystko. A Portugalczyk sam podłożył sobie nogę. Sam przyznał, że wszyscy podjęli tego dnia złe decyzje. On także. Reprezentacja ma przez to jeszcze bardziej skomplikowaną drogę do Kataru, a sam selekcjoner trudniejszą robotę.

I nawet nie o formalności zapisane w umowie tu chodzi, ale o atmosferę wyczekiwania do marca. Kadra każdym meczem walczy o klimat, jaki wytworzy wokół siebie na najbliższe tygodnie. Dla przykładu - w zaskakująco szybkim zagojeniu ran po Euro pomógł mecz z Anglią na Narodowym. Dlatego tym bardziej żal, że to odzyskane we wrześniu i październiku zaufanie już w listopadzie znów zostało stracone.

Konsekwencją tego może być odejście Sousy po barażach. Ale dopiero wtedy. I niech nie decyduje o tym suchy wynik, a wizja prezesa Kuleszy.