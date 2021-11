Wymowna cisza Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji podsyca spekulacje

W ostatni piątek Polacy pokonali na wyjeździe Andorę 4:1. Robert Lewandowski zagrał przez 90 minut, strzelił dwa gole. Dwa dni później pojawił się komunikat PZPN, że Lewandowski nie zagra w poniedziałek z Węgrami. - Robert od 9 października rozegrał aż 849 minut, a w całym sezonie już 1438. Intensywność jest więc bardzo duża. Selekcjoner wspólnie z zawodnikiem postanowili, że to dobry moment, aby Lewandowski odpoczął. Cel został zrealizowany, reprezentacja Polski zagra w barażach o mistrzostwa świata 2022 - tłumaczył Jakub Kwiatkowski, team manager drużyny narodowej i rzecznik prasowy związku.

Paulo Sousa a PZPN

Polacy przegrali z Węgrami i nie będą rozstawieni w losowaniu par barażowych do mistrzostw świata. Wydawało się, że po meczu selekcjoner Paulo Sousa zapytany o nieobecność Lewandowskiego odniesie się do komunikatu związku i poinformuje, że piłkarz był przemęczony, przeprowadzili mu badania i wyszło, że lepiej by odpoczął, bo w innym wypadku narazi się na uraz. Ale nie - Sousa zupełnie zmienił sposób tłumaczenia wybrany przez PZPN.

- To był dobry moment na tego typu zmiany. Po meczu każdy jest mądry, bo znamy wynik. Uważam, że to był odpowiedni czas na danie szansy zmiennikom. Robert i Kamil nie będą grali wiecznie. Drużyna musi być gotowa na czas, gdy ich nie będzie, chociażby z powodu kontuzji - powiedział selekcjoner.

Ostatecznie Lewandowski nie znalazł się w kadrze meczowej na spotkanie z Węgrami. Siedział na ławce rezerwowych i oglądał z bliska, jak jego koledzy przegrywają pojedynek decydujący o rozstawieniu w barażach.

Czyj to był pomysł?

Znamy tłumaczenie PZPN-u, Paulo Sousy, ale sam kapitan nie zabrał głosu w tej sprawie. Dlaczego? - Robert powinien zabrać głos i uspokoić sytuację. Wyjaśnić, czy to była decyzja jego, czy trenera, to na pewno ułatwiłoby życie w kadrze - mówi w rozmowie z WP SportoweFakty były napastnik reprezentacji Polski Grzegorz Mielcarski.

Trudno nie zgodzić się z Mielcarskim. Nie milkną echa nieobecności Lewandowskiego w meczu z Węgrami. Powstają kolejne teorie spiskowe: wolał odpocząć, bo już w piątek gra w Bundeslidze z Bayernem, wolał grać ze słabszą Andorą, by poprawić swój bilans strzelecki w 2021 roku, powstał jakiś spór w drużynie, nikt w reprezentacji nie miał świadomości, że mecz z Węgrami nie jest "o pietruszkę", a może zadecydować o rozstawieniu w barażach itd.

Warto, by Robert Lewandowski zabrał głos i przeciął spekulacje. Tym bardziej że wyjaśnienia PZPN-u i Paulo Sousy nie są ze sobą zgodne. Raz słyszymy sugestię, że piłkarz potrzebuje odpoczynku, a drugi raz, że trzeba było sprawdzić, jak drużyn poradzi sobie w przyszłości bez niego, gdy zakończy karierę.

Z komunikatu związku wynika, że brak Lewandowskiego w kadrze meczowej to "wspólna decyzja zawodnika i selekcjonera". Tu też brakuje szczegółów, bo nie jest możliwe, by obaj wpadli na ten pomysł równocześnie. Lewandowski zasugerował to Sousie, czy odwrotnie? Nawet jeśli zgodzili się na to rozwiązanie, ktoś musiał wyjść z inicjatywą.

Znów milczy

Niejasne próby tłumaczenia z jednej strony oraz milczenie Lewandowskiego z drugiej sprawiają, że wokół reprezentacji narastają niedomówienia. Wątpliwe, by to wpływało korzystanie na atmosferę w samej drużynie, a tym bardziej na odbiór kibiców. Lewandowski mógłby udzielić wywiadu, przyjść na pomeczową konferencję prasową, zwołać własną konferencję, napisać komunikat w mediach społecznościowych (wrzucił po meczu jedynie na Instagramie wideo z treningu w domu i o charakterze biznesowym). Możliwości jest wiele. Tymczasem napastnik nie wybrał żadnej z nich, jego zachowanie zadziwia.

Kapitan polskiej kadry milczy, milczy także jego rzeczniczka Monika Bondarowicz. Sport.pl zapytał ją, czy "Robert Lewandowski będzie zabierał głos w sprawie jego nieobecności w kadrze meczowej na mecz z Węgrami". Do momentu publikacji tego artykułu nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi.

Mecz z Węgrami odbył się 15 listopada. Dokładnie rok wcześniej Polacy prowadzeni przez Jerzego Brzęczka przegrali na wyjeździe z Włochami 0:2. Wtedy też wybuchła afera z udziałem Roberta Lewandowskiego. Wtedy też nasz kapitan milczał (słynna 9-sekundowa cisza po pytaniu o taktykę na spotkanie). Tamto zamieszanie doprowadziło ostatecznie do zwolnienia Brzęczka. Czy podobnie będzie teraz w przypadku Sousy?