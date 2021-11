Ojciec Casha ujawnia, co piłkarz Aston Villi usłyszał od Paulo Sousy po meczu z Węgrami

Na ten debiut przed własną publicznością czekali nie tylko kibice. Mecz, w którym Matty Cash pierwszy raz wystąpił w koszulce reprezentacji Polski w wyjściowym składzie bardzo przeżywała też jego rodzina. PZPN zaprosił na spotkanie z Węgrami 8 osób z najbliższego otoczenia Matty’ego. W loży VIP Stadionu Narodowego zasiadł m.in. tata, mama, brat i ciocia zawodnika, który polski paszport otrzymał na początku listopada. Ojciec Casha też kiedyś grał w piłkę na angielskich boiskach. Był m.in. graczem Nottingham Forrest, dlatego zdaje sobie sprawę, że w futbolu są i piękne i trudne chwile. Można powiedzieć, że właśnie taka sytuacja miała miejsce wczoraj.

- Jestem nieco rozczarowany, po pierwsze dlatego, że Polska ten mecz przegrała. Każdy zawsze chce wygrywać i to jest normalne. Co do Matty’ego, to wiem że trener wprowadzał go do kadry stopniowo, by nieco zniwelować presję, która zwykle towarzyszy debiutowi w pierwszym składzie, szczególnie przed własną publicznością - mówił nam Stuart Cash, być może starając się nieco usprawiedliwić syna.

Przeanalizują grę Casha. "Mamy wszystko nagrane"

- To było też jego pierwsze powołanie. Myślę, że z każdym kolejnym meczem będzie lepiej rozumiał się na boisku z kolegami, będzie dokładniej wypełniał założenia trenera. Oczywiście jestem trochę rozczarowany, jego kartką. Selekcjoner podjął zrozumiałą decyzję, by zdjąć go po niej z boiska i nie wpuścił na drugą połowę, kiedy dokonał w składzie kilku zmian - analizuje Stuart Cash. Przypomnijmy, że Cash dostał kartkę pod koniec 1. połowy po dość ostrym faulu na rywalu. W przerwie Sousa dokonał dwóch zmian ściągnął z boiska właśnie Casha i Jakuba Modera.

Tata Matty’ego miał sporo czasu, by porozmawiać z synem na gorąco, bo po meczu wraz z całą rodziną pojechał do hotelu kadry.

- On oczywiście też był trochę rozczarowany i smutny, szczególnie, że Polska ostatecznie to spotkanie przegrała. Matty zdaje sobie sprawę, że to nie była najlepsza pierwsza połowa meczu, ale i takie w futbolu się zdarzają. Trzeba dalej pracować, by następnym razem było lepiej. Wierzę, ze tak będzie. Rejestrowaliśmy sobie grę Matty’ego podczas tego meczu, obejrzymy to na spokojnie i przeanalizujemy. Matty do domu wraca jednak z ważnymi doświadczeniami, widziałem cały czas jak się emocjonował, wiedział że to było prestiżowe spotkanie, był dumny, że mógł w nim wystąpić - zdradza nam tata zawodnika.

Wsparcie od Sousy. "Selekcjoner powiedział, że był z niego zadowolony"

Dodaje, że jego syn dostał też wsparcie od Sousy.

- Matty chwilę z Paulo Sousą porozmawiał. Selekcjoner powiedział, że był z niego zadowolony. Że zdaje sobie sprawę, że wiele rzeczy było tu dla niego nowych. Przekazał, że jest przekonany, że dużo łatwiej będzie mu przy kolejnym powołaniu. Że Matty ma umiejętności, by grać na wysokim poziomie i on na nie liczy. Dodał, że to doświadczenie, które teraz zebrał było bardzo ważne, szczególnie, że w marcu Polskę czekają baraże. Wtedy presja będzie olbrzymia - relacjonował Cash.

Tata zawodnika zdradził nam też jak z całą rodziną spędził weekend w Polsce. Cashowie przylecieli do Warszawy w sobotę. Zamieszkali w jednym z najlepszych hoteli w centrum miasta.

- Zwiedziliśmy miasto, byliśmy w tradycyjnej polskiej restauracji, byliśmy w kościele, w muzeum, pochodziliśmy po Starym Mieście, zwiedziliśmy ile się da - relacjonował. - Warszawa bardzo nam się spodobała. Niesamowite wrażenie zrobił też na nas Stadion Narodowy. Tak jak w Premier League, jego trybuny są blisko boiska. Podziwiałem też polskich kibiców pełnych pasji i znakomicie dopingujących reprezentacje. To były dla nas bardzo emocjonalne chwile, szczególnie podczas polskiego hymnu. Jako tata byłem wtedy dumny z syna. Jako jego rodzina, chcielibyśmy przeżywać takie piękne momenty częściej - oznajmił. Przyznał, że cała rodzina ma plan trochę dokładniej zwiedzić Polskę.

- Teraz mogliśmy tu przyjechać właściwie tylko na weekend, ale w wakacje, gdy będziemy mieć więcej wolnego czasu przylecimy do Polski na dłużej. Chcemy zwiedzić inne miasta m.in. Kraków - zapowiedział nam Stuart Cash, który Warszawę opuścił we wtorek w południe.