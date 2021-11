Jest winny braku gry Lewandowskiego? Trener Węgrów wyjaśnia. To nie Sousa

- Lewandowski nie zagrał z nami z tego samego powodu, z którym i ja miałem do czynienia - stwierdził Rossi na konferencji prasowej. - Niemieckie kluby chcą, żeby zawodnicy odpuszczali takie mecze. Myślę, że Bayern wywarł presję na polskiej kadrze, aby Lewandowski nie zagrał. Ta decyzja zapadła z inicjatywy klubu - wskazał selekcjoner Węgrów.

Trener Węgrów podaje prawdziwy powód nieobecności Lewandowskiego. Chodzi o Bayern

- Jeżeli jesteś członkiem reprezentacji, to każdy mecz jest dla ciebie ważny. Na pewno spotkanie ucierpiało na nieobecności Lewandowskiego, bo wszyscy wiemy, że na boisku robi dużą różnicę. Ale muszę przyznać, że dla nas była to wspaniała wiadomość. Nie spodziewałem się, że tu wygramy. Choć z drugiej strony nie pomyślałbym, że przegramy dwa spotkania z Albanią. Polacy grali odważnie, dominowali i zarządzali spotkaniem. Mają lepiej wyszkolonych zawodników, ale zagraliśmy bardzo uważnie i mądrze taktycznie - podsumował Rossi.

"Podejrzewam, że coś jest nie tak. Wszystkiego mediom się nie mówi"

W niedzielę przed spotkaniem z Węgrami stało się jasne, że Robert Lewandowski podobnie, jak Kamil Glik i Grzegorz Krychowiak nie zagra w ostatnim meczu eliminacji mistrzostw świata reprezentacji Polski. Jednak w przypadku obrońcy chodziło o możliwość pauzy w meczach barażowych ze względu na kartki, a u Krychowiaka wykartkowanie już na poniedziałkowe spotkanie. W sprawie Lewandowskiego podano inny powód: przemęczenie.

I faktycznie: w ostatnich spotkaniach Bayernu Monachium Lewandowski odgrywał kluczową rolę i grał przez całe 90 minut, nie był zmieniany. To nie tylko dlatego, że z jego skutecznością i świetną grą nie może się rozstać trener Julian Nagelsmann. Lewandowski nie miał zmiennika przez kontuzję Erica Maxima Choupo-Motinga, a że innych napastników w kadrze Bayernu nie ma, okazało się, że Polakowi o odpoczynek w intensywnym okresie będzie łatwiej podczas meczów reprezentacji, niż w Monachium.

- Jeżeli Robert czuje się przemęczony i nie jest w pełni takiej dyspozycji, którą chciałby mieć, to jest to decyzja zupełnie zrozumiała. Gdyby był to bardzo ważny mecz decydujący o grze Polaków w barażach, to sytuacja i decyzja pewnie byłaby inna - mówił Sport.pl Włodzimierz Lubański, mistrz olimpijski z 1972 roku. Inaczej o sprawie wypowiadał się za to były kapitan kadry, Jacek Bąk. - Podejrzewam, że coś jest nie tak. Jako były piłkarz czuję, że tak jest. Wszystkiego mediom się nie mówi - wskazał.

Porażka polskiej kadry oznacza dla niej trudną i skomplikowaną sytuację w kwestii rozstawienia w barażach. W przypadku zwycięstwa reprezentacja Polski miałaby już zapewniony udział w barażach, spore szanse zachowałaby również w przypadku remisu.

Jednak ze względu porażkę musi czekać na wyniki wtorkowych spotkań: dopiero po tych meczach poznamy komplet rozstawionych i nierozstawionych drużyn. Całą sytuację Polaków tłumaczymy tutaj.