Węgrzy reagują po meczu z Polską. "Wszystko oddaliśmy"

Reprezentacja Polski przegrała 1:2 z Węgrami w ostatnim meczu eliminacji mistrzostw świata. Nasza kadra przegrała u siebie pierwszy mecz o punkty od marca 2013 roku i wciąż nie jest pewna rozstawienia w barażach. "Głośne gwizdy żegnały polskich piłkarzy, kiedy schodzili na przerwę, a jeszcze głośniejsze, kiedy po meczu próbowali dziękować kibicom za doping" - pisał w spostrzeżeniach ze Stadionu Narodowego dziennikarz Sport.pl, Bartłomiej Kubiak.

A jak spotkanie oceniają media na Węgrzech? "Pożegnaliśmy eliminacje do mistrzostw świata dwoma pięknymi bramkami, zwycięstwem i podniesionymi głowami" - czytamy na portalu origo.hu. Dziennikarze konkretnie wskazują jednak, czego zabrakło, żeby po meczu na Stadionie Narodowym byli w miejscu Polaków, czyli w upragnionych barażach. "Po raz dziewiąty z rzędu Węgrów zabraknie na mundialu, a kluczowe było w tym przypadku zero punktów w meczach przeciwko Albanii. Wszystko im oddaliśmy. I choć dla obu zespołów mecz w Warszawie nic już właściwie nie znaczył, to nie umniejsza wagi zwycięstwa Węgrów" - czytamy dalej na origo.hu.

"Dwie wspaniałe bramki były nie do wyciągnięcia i w meczu rezerwowych składów Węgrzy zgarnęli trzy punkty przeciwko Polsce. Kadra zebrała pięć punktów od dwóch kadr, które awansowały na mundial i do baraży, a oddały sześć Albanii, której podobnie jak Węgrów, na mistrzostwach świata nie będzie" - trafnie podsumował portal szeged.hu.

W opisie meczu, a zwłaszcza jego początku, nie ma jednak już tak wiele entuzjazmu. "Lepiej, żebyśmy zapomnieli o pierwszych dwudziestu minutach spotkania. Przed węgierską bramką działy się komiczne sceny, a obrońcy momentami zupełnie nie wiedzieli, gdzie są i co robią. Przed utratą gola ratował ich tylko bramkarz, Denek Dibusz" - twierdzi dziennik "Magyar Nemzet". "Później to Polacy zaczęli jednak popełniać błędy, czego rezultatem był gol na 1:0, dający prowadzenie do przerwy. Po powrocie na boisko rywale wyrównali za sprawą uderzenia Świderskiego, przy którym Dibusz był bezradny. Mecz zamknęła jednak bomba Gazdaga, która wywołała salwę gwizdów polskich kibiców. W ten sposób wyrazili złość i krytykę po słabym meczu" - ocenili dziennikarze.

Największy dziennik sportowy na Węgrzech, "Nemzeti Sport" wskazuje, że gol Gazdagi był jego "najważniejszym w karierze". O zwycięstwie napisał krótko: "jest ważne i dobrze zamyka ten rok dla reprezentacji, ale na Węgrzech już liczy się na powtórkę w marcowych spotkaniach towarzyskich". Najważniejszym momentem meczu wcale nie musiał być jednak gol decydujący o wygranej, a scena jeszcze sprzed spotkania. "Hymn Węgier, na którym Polacy zaczęli klaskać i cały stadion wypełniony 56 tysiącami widzów, zamiast gwizdów, które spotkałyby kadrę gdzie indziej, zafundował jej aplauz i szacunek przed rozpoczęciem spotkania - to na pewno wyjątkowe doświadczenie. To jasne, jak Węgrzy kochani są w Polsce i jak wyjątkowa jest przyjaźń obu krajów" - opisywali dziennikarze.

"Wygraliśmy w Warszawie, ale skończyliśmy na czwartym miejscu w grupie. Kto by pomyślał przed eliminacjami, że strzelimy gola na Wembley, wygramy z Polską na wyjeździe, ale nie będzie to miało nic wspólnego z awansem na mistrzostwa świata, czy nawet barażami?" - podsumowuje index.hu.

Przypomnijmy, że porażka kadry Paulo Sousy z Węgrami bardzo skomplikowała kwestię jakże ważnego rozstawienia Polaków w barażach o mundial. Co musi się stać, by Polacy byli rozstawieni i trafili na teoretycznie słabszego rywala? Sytuację tłumaczymy tutaj.