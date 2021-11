Reprezentant Polski pod ostrzałem. "Skandal. Wszystko nie tak"

Nie tak to miało wyglądać! Reprezentacja Polski przegrała w poniedziałek 1:2 z Węgrami w ostatnim meczu eliminacji mistrzostw świata w Katarze i poważnie skomplikowała sobie sytuację przed marcowymi barażami. Dla polskiej kadry była to pierwsza porażka na Stadionie Narodowym od ośmiu lat.

Rozstawienie pod znakiem zapytania. Katastrofalny mecz Tymoteusza Puchacza

Trudno znaleźć pozytywy gry Polaków. Za fatalną dyspozycję oberwało się niemal każdemu piłkarzowi z ekipy Paulo Sousy, ale najwięcej niepochlebnych recenzji zebrał Tymoteusz Puchacz.

Piotr Zieliński szczerze o Polska - Węgry. "Nie może"

Zawodnik Unionu Berlin miał swój udział przy obu straconych bramkach, a po meczu wylała się na niego fala krytyki w mediach społecznościowych. Ekspertów zszokowało zwłaszcza jego absurdalne zachowanie przy drugiej bramce zdobytej przez Węgrów.

"Nie wiem. Naprawdę nie wiem" - napisał krótko dziennikarz Weszlo.com Damian Smyk.

Wtórował mu inny dziennikarz "Weszło" Leszek Milewski: "Nie chcę się już znęcać nad Puchaczem, ale przy tej akcji widać, dlaczego nie gra w Bundeslidze i nawet Sousa mówi, że nie gra, bo musi się nauczyć ustawiania się" - napisał.

"Ale z tego powrotu Puchacza to będą gify. Kierunek biegu, tempo, wszystko nie tak" - napisał natomiast autor podcastu 9CAMPNOU Michał Gajdek.

"Patrzę na powtórkę gola na 1:2 i powrót Puchacza… Skandal. Ostatnio usłyszałem takie zdanie, że gra w kadrze wyrządza mu krzywdę, bo przez to zaczyna wierzyć, że nadaje się do wielkiego futbolu i nie rozumie trybun w Unionie. Jakkolwiek to brzmi - coś w tym jest" - kontynuował krytykę komentator Viaplay Marcin Borzęcki.

Za postawę w meczu z Węgrami dziennikarz Sport.pl Dominik Wardzichowski wystawił Puchaczowi ocenę 2-. "Asystował, szkoda, że przy golu dla Węgrów. Poza tym: szybki, dynamiczny, waleczny i piekielnie niedokładny. Po jednym z jego rajdów kibice aż poderwali się z miejsc, ale co z tego, skoro chwilę później kompletnie zepsuł dośrodkowanie" - napisał.

Czegoś takiego na Narodowym dawno nie było. Polscy kibice zareagowali

"Brzydki koniec meczu, ale ten letarg był już w Andorze. Za wolno w środku, zwłaszcza że w pierwszej połowie mieliśmy przewagę liczebną. I niestety polegając na bokach wyszło... Ech. Najlepsze dośrodkowanie z gry to było Piątka do Bednarka. W defensywie trójka bez wsparcia" - przyznał dziennikarz Viaplay Michał Zachodny.

"Tak się kończy kombinowanie w sporcie. Wygrała drużyna grająca o nic. I niczego niegrająca. Spokojnej nocy" - podsumował dyrektor Canal+ Sport Michał Kołodziejczyk.

"Z tym składem na Węgry to jak z »Panenką« z karnego. Trafisz - jest ok, nie trafisz - ściągasz na siebie gromy. Grzech zaniechania" - dodał komentator Viaplay Tomasz Urban.

Teraz reprezentacji Polski nie pozostaje już nic niż czekać na rozstrzygnięcia jutrzejszych spotkań. Wtedy będzie wiadomo, czy Polakom uda się utrzymać rozstawienie. Może być o to bardzo trudno. A wystarczyło tylko zremisować z Węgrami. Wtedy wypadnięcie z grona rozstawionych byłaby mało prawdopodobne.