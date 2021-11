Piotr Zieliński szczerze o Polska - Węgry. "Nie może"

Reprezentacja Polski przegrała z Węgrami 1:2 w ostatnim meczu eliminacji mistrzostw świata. Porażka na Stadionie Narodowym w Warszawie oznacza, że kadra Paulo Sousy wciąż nie jest pewna rozstawienia w barażach o mundial. Co więcej, nasza sytuacja po poniedziałkowych meczach znacznie się pogorszyła.

REKLAMA

Zobacz wideo Sport.pl Live po meczu Polska - Węgry

Pogorszyła się, bo Szkocja pokonała Danię 2:0, dzięki czemu wyprzedziła Polskę w tabeli drugich miejsc. Jeśli we wtorek Walia przynajmniej zremisuje z Belgią, lub druga drużyna z grupy G (Holandia, Turcja, Norwegia) uzyska lepszy bilans od naszej kadry, to w barażach jednak rozstawieni nie będziemy. A to oznacza, że pierwszego meczu nie tylko nie zagramy u siebie, ale będziemy też mogli wpaść na przykład na Portugalczyków czy Włochów.

Tak wygląda tabela drugich miejsc! Katastrofa reprezentacji Polski

- Inaczej wyobrażaliśmy sobie ten mecz. Musieliśmy go wygrać, a niestety stało się inaczej. Teraz musimy czekać na rezultaty w innych meczach, które zdecydują o naszym rozstawieniu. W poniedziałek zawiedliśmy. Chociaż po przerwie kontrolowaliśmy grę, to i tak Węgrzy zrobili jedną akcję i wygrali mecz - powiedział po meczu Piotr Zieliński w rozmowie z TVP.

I dodał: - Bardzo zależało nam na to, by zapewnić sobie rozstawienie i pierwszy mecz u siebie, gdzie do dziś dobrze nam szło. Wiemy, jakie zespoły będą rozstawione i trzeba przyznać, że nie ma tam słabych rywali. Niezależnie od tego, czy będziemy rozstawieni, czy nie, będziemy musieli wygrać dwa mecze, by polecieć do Kataru.

"To nie może się powtarzać"

W meczu z Węgrami Sousa dokonał aż dziewięciu zmian w porównaniu do piątkowego spotkania z Andorą (4:1). W podstawowym składzie utrzymali się tylko Wojciech Szczęsny i Mateusz Klich. W wyjściowym składzie zabrakło m.in. Piotra Zielińskiego, a w ogóle w kadrze meczowej nie było odpoczywających Roberta Lewandowskiego i Kamila Glika. Za kartki pauzował zaś Grzegorz Krychowiak.

- To kluczowi zawodnicy i ich brak zawsze będzie odczuwalny na boisku. Dziś szansę dostali inni zawodnicy. Jedni wykorzystali ją lepiej, inni gorzej, ale nie chodzi o to, by wystawiać indywidualne oceny. Zagraliśmy źle jako zespół. Niby mieliśmy więcej okazji, ale to Węgrzy byli skuteczniejsi - skomentował Zieliński.

Czegoś takiego na Narodowym dawno nie było. Polscy kibice zareagowali

Pomocnik Napoli odniósł się też do gola na 0:1, jakiego straciliśmy przed przerwą. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego pechowo piłkę przedłużył Tymoteusz Puchacz, a Wojciecha Szczęsnego z bliska pokonał Andras Schafer. To już siódmy gol, jaki za kadencji Sousy reprezentacja Polski straciła po stałym fragmencie gry.

- Zdecydowanie za łatwo tracimy bramki. To nie może się powtarzać. Potrzeba nam więcej koncentracji i komunikacji. Bronimy źle, każdy w swoim tempie, przez co trudno złapać na spalonego. Dziś przy tym stałym fragmencie gry zabrakło nam wszystkiego, przez co znowu niestety straciliśmy gola - zakończył Zieliński.