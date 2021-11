Co za wstyd! Rerezentacja Polski przegraną 1:2 z Węgrami zakończyła eliminacje do mundialu w Katarze. Jak wypadli Polacy bez kilku kluczowych zawodników? Dlaczego Matty Cash nie wykorzystał swojej szansy? I jak można podsumować dotychczasową pracę Paulo Sousą? Na te pytania postarają się odpowiedzieć: Antoni Partum (Sport.pl) oraz Marcin Borzęcki (komentator Via Play).

4 Sport.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl