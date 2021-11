"Domagam się 39 mln złotych od Lewandowskiego. Anna nie spłaciła 2,5 mln euro"

W poniedziałek reprezentacja Polski rozegra ostatni mecz w eliminacjach do mistrzostw świata w Katarze. Podopieczni Paulo Sousy zmierzą się z Węgrami. Polacy zapewnili już sobie awans do baraży, jednak sprawą otwartą pozostaje to, czy nasza kadra będzie w nich rozstawiona. Najprawdopodobniej aby osiągnąć ten cel, Polakom wystarczy remis. O to nie będzie jednak łatwo, bo Polacy przystąpią do tego meczu osłabieni brakiem m.in. Roberta Lewandowskiego i Kamila Glika, którzy dostali wolne.

Węgierski portal index.hu przed meczem postanowił ponownie przybliżyć kibicom historię Roberta Lewandowskiego, a opowiedział ją były agent piłkarza, Cezary Kucharski. Wspominał początki kariery kapitana kadry, odrzucenie przez Legię i czas spędzony w Dortmundzie. Kiedy omawiał grę Lewandowskiego dla Bayernu, dziennikarz w pewnym momencie przypomniał, że od pewnego czasu Kucharski patrzy na wszystko z boku, bo nie jest już agentem Lewandowskiego. Obecnie obaj panowie oskarżają się wzajemnie i walczą w sądach o swoje racje.

- W 2018 roku się rozstaliśmy. A jeśli pytasz mnie, jaki był powód, to odpowiem jednym słowem – pieniądze – mówi krótko były agent piłkarza.

- Toczymy wojnę po tym, jak przez 10 lat byliśmy niemal braćmi. Proces sądowy się toczy, mam nadzieję, że wygram. Muszę wygrać, bo fakty są oczywiste. Lewandowski zwolnił mnie i związał się z Pinim Zahavim, kumplem Romana Abramowicza. Ale pozew dotyczy tego, że przez lata wypompowywał miliony euro z naszej wspólnej firmy RL Managment, aby sfinansować swoje luksusowe wakacje z żoną Anną. Domagam się 39 milionów złotych, czyli około 7,5 miliona euro. Pożyczyłem Annie 2,5 miliona euro, których do tej pory nie spłaciła – powiedział Kucharski w rozmowie z index.hu.

Przypomnijmy. We wrześniu 2020, według tygodnika "Der Spiegel", Cezary Kucharski złożył pozew przeciw firmie RL Management, w której był od 2014 wspólnikiem Roberta Lewandowskiego. Jak ujawnił "Der Spiegel", którego dziennikarze widzieli pozew, Kucharski ma zarzucać wspólnikowi m.in. wyprowadzanie pieniędzy z firmy, działanie na szkodę wspólnika, czy rozliczenia podatkowe, które mogły ich obu narazić na odpowiedzialność skarbową i karną. Swoje roszczenia oszacował na równowartość ok. 39 mln złotych.

Natomiast w październiku 2020 roku Robert Lewandowski złożył doniesienie do prokuratury, oskarżając Kucharskiego o szantaż. Na początku kwietnia tego roku były menedżer napastnika Bayernu usłyszał w prokuraturze uzupełnienie zarzutów w śledztwie, które dotyczy możliwego szantażowania Lewandowskiego i jego żony Anny. Zarzuty dotyczą ujawnienia Rafaelowi Buschmannowi, jednemu z autorów tygodnika "Der Spiegel", który opisuje finansowy spór Kucharski – Lewandowski, szczegółów kontraktów sportowych i reklamowych oraz zeznań podatkowych Lewandowskiego, oraz jego żony.

Nazwisko Buschmanna pada na nagraniu, które jest jednym z głównych dowodów prokuratury na szantaż. To w tym nagraniu pojawiają się różne kwoty, których Kucharski miał żądać od Lewandowskiego: 20 mln euro, 10 mln euro, 12-15 mln złotych.