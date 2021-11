Gdzie i o której oglądać Polska - Węgry? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Reprezentacja Polski zgodnie z przewidywaniami bardzo pewnie pokonała w piątek Andorę 4:1 i zapewniła sobie grę w barażach o awans na przyszłoroczne mistrzostwa świata. Nasza kadra wciąż ma co prawda szanse na awans z pierwszego miejsca, ale do tego potrzebna by była porażka Anglików z San Marino i nasza wysoka wygrana z Węgrami. Taki scenariusz wydaje się być jednak niemożliwy.

Kadra bez Lewandowskiego i Glika zagra z Węgrami. Kluczowe spotkanie w kwestii baraży

Spotkanie z Węgrami nie będzie jednak wbrew pozorom zupełnie nieistotne w kontekście walki o awans na mundial. Polacy zagrają w poniedziałek o rozstawienie w marcowych barażach. Aby sobie to zapewnić, drużyna prowadzona przez Paulo Sousę musi wygrać ten mecz, ponieważ w przypadku remisu lub przegranej będzie to zależało od wyników innych spotkań. Rozstawienie pozwoli reprezentacji Polski zmierzyć się z teoretycznie słabszym rywalem oraz rozegrać spotkanie półfinałowe w roli gospodarza.

Paulo Sousa wprowadza zmiany w składzie na Polska - Węgry. Wszystko przez kartki

Jak wiadomo zadanie, jakie ma do wykonania reprezentacja Polski, będzie zdecydowanie utrudnione. W poniedziałek opinią publiczną wstrząsnęła informacja o tym, że w starciu z Węgrami na boisku nie pojawi się Robert Lewandowski, ale także między innymi Kamil Glik, czyli filary naszej drużyny narodowej. Szczególnie szerokim echem odbiła się absencja kapitana, dla którego spora część kibiców kupiła bilety na ostatnie spotkanie eliminacji. W dodatku te decyzje zostały odebrane jako niejako odpuszczenie kwestii rozstawienia w barażach.

- Już wcześniej zakładaliśmy, że może być taka sytuacja i przeciwko Węgrom niektórzy zawodnicy nie zagrają. Czekaliśmy jednak, jak potoczy się spotkanie z Andorą, jaki osiągniemy wynik i jaka będzie sytuacja w grupie. Decyzję podjęliśmy ostatecznie w sobotę w trakcie podróży do Warszawy. Wcześniej rozmawialiśmy z zawodnikami, by także poznać ich punkt widzenia. Wspólnie uznaliśmy, że tak będzie najlepiej - tłumaczył kontrowersyjne decyzje selekcjoner Paulo Sousa na konferencji prasowej.

Drugie dno nieobecności Lewandowskiego. "Coś jest nie tak. 100 procent"

El. MŚ 2022. Polska - Węgry. Gdzie i kiedy oglądać ten mecz? [Transmisja TV, stream online]

Spotkanie Polska - Węgry rozpocznie się w poniedziałek 15 listopada o godzinie 20:45. Spotkanie będzie transmitowane w TVP 1, TVP Sport oraz w Polsacie Sport Premium, a także online w aplikacjach TVP Sport oraz Polsat Box Go. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.