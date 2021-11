Paulo Sousa wprowadza zmiany w składzie na Polska - Węgry. Wszystko przez kartki

Pewne zwycięstwo nad Andorą (4:1) sprawiło, że poniedziałkowe starcie z Węgrami nie będzie już miało znaczenia w kontekście udziału biało-czerwonych w barażach. Będzie jednak ważne z uwagi na to, że potencjalne żółte kartki mogą spowodować, że w marcowym meczu Paulo Sousa będzie miał ograniczone pole manewru.

Sześciu graczy zagrożonych pauzą w barażach

Zgodnie z przepisami w eliminacjach do mistrzostw świata jednomeczowe zawieszenie następuje po obejrzeniu dwóch żółtych kartek. W polskiej kadrze zagrożonych było siedmiu zawodników, ale w niedzielę ogłoszono, że z Węgrami nie zagra Kamil Glik. Oznacza to jednak, że jeżeli obrońca Benevento obejrzy "żółtko" w pierwszym barażowym meczu, to zabraknie go w potencjalnym finale.

Na liście zagrożonych pauzą znajdują się więc Michał Helik, Bartosz Bereszyński, Arkadiusz Milik, Karol Świderski, Damian Szymański i Mateusz Klich. Obecnie wydaje się, że dla Paulo Sousy najbardziej dotkliwy byłby brak Świderskiego i Klicha, którzy często pojawiają się w wyjściowym składzie lub wchodzą na boisko z ławki.

Paulo Sousa oszczędzi zagrożonych?

Sporo wskazuje na to, że nie wszyscy z tej listy pojawią się w poniedziałek na boisku. Oprócz Glika na Stadionie Narodowym nie wystąpi również Robert Lewandowski. Team manager drużyny narodowej i rzecznik prasowy związku Jakub Kwiatkowski mówił, że powodem jest "bardzo duża intensywność meczów", a po rozmowie z Paulo Sousą ustalono, że jest to "dobry moment, aby Lewy odpoczął". Innego zdania jest jednak były obrońca polskiej kadry Jacek Bąk, który stwierdził, że "jako były piłkarz czuje, że coś jest nie tak".

Wszystko wskazuje na to, że Sousa oszczędzi kilku zagrożonych zawodników. Jak informuje Kacper Sosnowski ze Sport.pl, na ławce pozostaną Bereszyński, Milik, Szymański oraz Klich. Z piłkarzy, którzy mają już żółtą kartkę na koncie, szanse na występ mają jedynie Helik (który zazwyczaj jest rezerwowym) oraz Świderski.

Prawdopodobny skład Polski na mecz z Węgrami:

Szczęsny - Dawidowicz, Helik, Bednarek, Puchacz (Płacheta) - Cash, Linetty, Moder, Zieliński - Piątek (Milik), Świderski

Początek meczu w ostatniej kolejce eliminacji przyszłorocznych mistrzostw świata pomiędzy Polską i Węgrami zaplanowano na poniedziałek 15 listopada o godzinie 20:45.