Niewidomy Marcin Ryszka skomentuje mecz Polska - Węgry. "Zawsze mówię, że oglądam piłkę"

W piątek reprezentacja Polski zapewniła sobie udział w barażach o awans na mistrzostwa świata, które za rok odbędą się w Katarze. Stało się tak dzięki zwycięstwu kadry Paulo Sousy z Andorą (4:1) oraz porażce Albanii z Anglią (0:5).

Stacja TVP Sport podała komentatorów na ostatni mecz biało-czerwonych z Węgrami w eliminacjach MŚ. Oprócz komentarza Jacka Laskowskiego i Roberta Podolińskiego w Telewizji Polskiej jedną z opcji na portalu sport.tvp.pl i w aplikacji mobilnej będzie możliwość alternatywnego komentarza Macieja Iwańskiego i Marcina Ryszki, który jest niewidomy i pełni funkcję kapitana reprezentacji Polski w blind footballu.

- Piłka od samego początku stanowi ważną część mojego życia. Zawsze mówię, że ja ją oglądam. Żeby się znać na futbolu, naprawdę nie trzeba mieć oczu. Czasem trzeba otworzyć serce, duszę, wyobraźnię. To jest piękne, że piłka naprawdę jest dla wszystkich - powiedział Marcin Ryszka we wrześniowym wywiadzie dla weekend.gazeta.pl.

- To było podekscytowanie! Kilka minut zajęło nam z Maćkiem Iwańskim, żeby się zgrać. To był bardzo dynamiczny mecz i nie mogłem sobie pozwolić na zbyt długie wypowiedzi. Może stąd wrażenie, że głos mi drżał. Ale później wydaje mi się, że było OK - wspominał swój pierwszy mecz - Polski z Anglią w el. MŚ, który skomentował we wrześniu.

Ryszka jest również zawodnikiem Wisły Kraków w blind footballu, a także dziennikarzem portalu weszlo.com. W przeszłości był utalentowanym pływakiem i odnosił sukcesy, ponieważ był mistrzem świata niewidomych w tej dyscyplinie oraz reprezentował Polskę na igrzyskach paraolimpijskich w Pekinie i Londynie, a w Tokio i Rio de Janeiro relacjonował zmagania dla TVP. Oprócz tego Ryszka jest prezesem fundacji "Nie Widząc Przeszkód" oraz pracownikiem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Mecz Polska - Węgry rozpocznie się 15 listopada o godz. 20:45 na Stadionie Narodowym. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Polacy nie mają jeszcze pewnego rozstawienia w barażach. Do tego potrzebują zwycięstwa w poniedziałkowym meczu z Węgrami i utrzymania lepszego bilansu bramkowego od rywali. Rozstawienie sprawia, że 1. rundę baraży gra się na własnym stadionie. O gospodarzu decydującego meczu zdecyduje losowanie. Losowanie baraży odbędzie się w piątek, 26 listopada.