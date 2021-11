Tak ma wyglądać skład na mecz Polska - Węgry. Sousa ma zastępcę dla Lewandowskiego

To będzie dopiero drugi mecz o stawkę, w którym za kadencji Paulo Sousy nie zagra Robert Lewandowski. Oczywiście brak snajpera Bayernu Monachium to zawsze ogromna strata dla kadry. Jasne jest też, że w obronie najlepiej funkcjonujemy z Kamilem Glikiem, o czym Sousa przekonał się zresztą w Budapeszcie, kiedy filar obrony pojawił się dopiero w drugiej połowie, gdy Polska przegrywała z Węgrami 0:2. Sztab kadry wspólnie z zawodnikami – jak wyjaśniał Paulo Sousa – podczas podróży do Warszawy zadecydował, że Lewy powinien odpocząć, a Glika lepiej nie narażać na kartkę, która wykluczyłaby go z meczu barażowego o mundial. Do poniedziałkowych nieobecnych trzeba doliczyć jeszcze Grzegorza Krychowiaka. Defensywny pomocnik dostał kolejną żółtą kartkę w spotkaniu z Andorą, choć to, że ją dostanie, można było zakładać. Dzięki temu Krychowiak spokojnie będzie mógł zagrać w barażach. Jak widać, część zmian przed starciem z Węgrami jest wymuszona, część spowodowana unikaniem zagrożeń i daniem odpoczynku.

REKLAMA

Zobacz wideo Eric Abidal pod wrażeniem Polaka. "On może być, tak jak Lewandowski, przykładem dla młodych piłkarzy"

Cash przed rodziną, Puchacz z drugiej strony

Skład, który rysuje się na starcie z Węgrami, wygląda jednak ciekawie. Do obrony wróci bowiem Jan Bednarek, który z Andorą pauzował za kartki. Tak jak w pierwszym meczu z Węgrami na środku defensywy powinien zagrać Michał Helik, a po jego prawej stronie operować Paweł Dawidowicz. Pewne jest, że tuż przed nim na prawym wahadle w wyjściowym składzie zadebiutuje Matty Cash. Selekcjoner wprowadza go do kadry stopniowo, ale rozmyślnie. Po pół godziny gry w Andorze teraz Cash przedstawi się polskim kibicom, którzy na Stadionie Narodowym stawią się w poniedziałek w komplecie, i podniesie puls ośmiu członkom rodziny (m.in tata, mama, brat), która będzie z loży VIP obserwowała jego poczynania na boisku.

Lewandowski i Glik podjęli decyzję. Wiemy, gdzie obejrzą mecz z Węgrami

- Oczekuję, że Cash w reprezentacji będzie robił to, co w klubie, tylko jeszcze lepiej - uśmiechał się Sousa pytany o debiutanta na konferencji. - Na treningach i przed meczem zwracałem jego uwagę, kiedy powinien zaatakować, kiedy się cofnąć, kiedy odebrać piłkę, w którym momencie dośrodkować, przejść z fazy ataku do obrony i odwrotnie - mówił Sousa. Dodawał też, że w tych wszystkich emocjach debiutanta poradził zawodnikowi, by starał cieszyć się chwilą.

Spory zapas sił na drugim wahadle będzie miał Tymoteusz Puchacz, który też z powodu kartek nie grał w Andorze. To oznacza, że Kamil Jóźwiak i Przemysław Frankowski powinni być raczej zmiennikami powyższej dwójki. Zresztą na lewym skrzydle możliwy jest krótki występ Przemysława Płachety, a Frankowski w razie potrzeby może zagrać na prawej stronie jako zmiana Casha.

Oszczędzi zagrożonego Klicha i Milika?

W środku pola zamiast Grzegorza Krychowiaka możemy zobaczyć Karola Linettego i Jakuba Modera. Pierwszy w piątek zagrał 26 minut, drugi cały mecz oglądał z ławki, choć po treningach w Hiszpanii wydawało się, że to właśnie gracz Brighton zacznie mecz z przedostatnią drużyną grupy I. Być może Sousa już wtedy szykował go jednak na Węgry. Dlaczego na ławce może usiąść Klich? Bo ewentualna żółta kartka wykluczy go z barażu, a to dla Sousy zawodnik coraz ważniejszy, o czym można było przekonać się w Tiranie, choćby patrząc na jego piękną asystę.

Przed nimi powinien pojawić się Piotr Zieliński, który ma w nogach 86 minut piątkowego meczu. Pomocnik Napoli, do tego, że w kadrze gra sporo już się jednak przyzwyczaił.

Baraże MŚ 2022. Jakie są zasady? Na kogo może trafić Polska? Co daje rozstawienie?

Więcej treści sportowych znajdziesz na Gazeta.pl

W Ataku Polski od pierwszej minuty powinien pojawić się Karol Świderski, który z Andorą zagrał tylko kwadrans. Wcześniejsze mecze w reprezentacyjnej koszulce były jednak dla gracza PAOK-u znakomite. To on strzelił ważnego i jedynego gola w starciu z Albanią oraz wpisywał się na listę strzelców w dwóch meczach z San Marino. Mniej pewne jest, kto w poniedziałek będzie drugim napastnikiem. Asystenci Sousy, o czym informowaliśmy przed zgrupowaniem, odwiedzili zarówno Krzysztofa Piątka, jak i Arkadiusza Milika. Z ich powrotu do gry po kontuzji i formy byli zadowoleni, choć wiadomo, że oprócz minut napastnikom przydałyby się jeszcze ligowe gole. Na Narodowym w akcji powinniśmy zobaczyć obydwu panów, choć trudno rozstrzygać, którego z nich od pierwszej minuty. Sportowo większe szanse na wyjściowy skład ma napastnik Olympique Marsylia, który z Andorą do siatki rywali trafił dwa razy (raz po indywidualnej akcji, w której był na minimalnym spalonym, gol po długiej analizie nie został uznany). Jeśli jednak Sousa uzna, że lepiej nie ryzykować kartki Milika, która wykluczyłaby go z pierwszego meczu baraży, to w poniedziałek postawi na Piątka.

Balans między sześcioma zagrożonymi

Warto zwrócić uwagę, że oprócz Milika pauzą w barażach w obliczu żółtej kartki w poniedziałek zagrożeni są też Michał Helik, Bartosz Bereszyński, Damian Szymański, Karol Świderski, Mateusz Klich. - Część z tych graczy w meczu z Węgrami zobaczymy - przyznał Sousa na konferencji prasowej. Wcześniej mówił, że szuka balansu między zagrożeniami kartkami a optymalną wyjściową jedenastką. Wydaje się, że z Węgrami będzie chciał jednak oszczędzić graczy kluczowych i ważnych dla siebie w kontekście marcowego boju o MŚ 2022.

Mecz Polska - Węgry rozpocznie się w poniedziałek o 20:45. Biało-czerwoni są pewni gry w barażach o mundial, ale walczą jeszcze o rozstawienie w ich pierwszej fazie. Są tego blisko. Jeśli wygrają poniedziałkowy mecz, rozstawienie stanie się faktem, bez oglądania się na rywali.

Prawdopodobny skład Polski na mecz z Węgrami:

Szczęsny - Dawidowicz, Helik, Bednarek, Puchacz (Płacheta) - Cash, Linetty, Moder, Zieliński - Piątek (Milik), Świderski