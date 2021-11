To dlatego Robert Lewandowski nie zagra z Węgrami! Był jeden warunek

Decyzja ws. nieobecności Lewandowskiego na boisku podczas ostatniego meczu eliminacji MŚ z Węgrami została uzasadniona sporą intensywnością spotkań i gry polskiego napastnika w ostatnim czasie. I teraz okazuje się, że choć o sprawie poinformowano w poniedziałek, to ta została podjęta o wiele wcześniej - na początku zgrupowania.

Lewandowski przekazał decyzję Sousie już wcześniej. Był jeden warunek

Jak informuje portal WP Sportowe Fakty, Lewandowski powiedział o niej Sousie jeszcze przed pierwszym spotkaniem i umowa była prosta: Polacy wygrywają z Andorą i zapewniają sobie drugie miejsce w grupie, a zarazem udział w barażach o mundial, żeby kapitan kadry mógł odpocząć w meczu z Węgrami.

Tak się stało i Sousa swoją obietnicę spełni. Lewandowski nie zagra w poniedziałek, bo według niego "odpoczynek w choćby jednym meczu da mu świeżość i kopa na kolejne dwa, a nawet trzy tygodnie". O odpoczynek łatwiej mu w reprezentacji Polski, która ma na mecz z Węgrami do dyspozycji jeszcze trzech napastników, niż w Bayernie, w którym nie dość, że odgrywa kluczową rolę, to jeszcze obecnie nie ma zmiennika. Kontuzji doznał Eric Maxim Choupo-Moting i od połowy października Lewandowski we wszystkich meczach Bayernu pozostaje na boisku do ostatniego gwizdka.

Polak nie wyleci jednak ze zgrupowania do klubu, a zostanie w Polsce, żeby obejrzeć spotkanie z trybun Stadionu Narodowego.

- Nie martwię się o Roberta, jest tak przygotowanym zawodnikiem, że o dużym problemie nie ma mowy. Są jakieś sprawy, które sprawiły, że podjęto taką decyzję i trzeba to uszanować. Ma prawo odpocząć, Robert i trener Sousa będą się z tym lepiej czuli i to jest normalna sprawa - mówił nam o decyzji Lewandowskiego i Sousy legendarny zawodnik kadry, Włodzimierz Lubański.

Przypomnijmy, że reprezentacja Polski jest już pewna udziału w barażach el. MŚ 2022, ale poniedziałkowy mecz z Węgrami może zdecydować o tym, czy ekipa Paulo Sousy będzie rozstawiona, a przez to trafi na teoretycznie słabszego rywala. To, co musi się stać, żeby Polacy znaleźli się w gronie rozstawionych drużyn po ostatniej kolejce eliminacji MŚ tłumaczymy tutaj>>>

Mecz Polska - Węgry zostanie rozegrany w poniedziałek 15 listopada o godzinie 20:45. Relacja na żywo na Sport.pl.