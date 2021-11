Lewandowski i Glik podjęli decyzję. Wiemy, gdzie obejrzą mecz z Węgrami

Decyzja o nieobecności dwóch kluczowych zawodników kadry została ogłoszona w niedzielę. W przypadku Kamila Glika chodzi o możliwość pauzy za kartki w pierwszym meczu barażowym, czego chce uniknąć Paulo Sousa. W sprawie Roberta Lewandowskiego kluczowe okazało się za to zbyt duże natężenie spotkań napastnika.

Glik i Lewandowski mają jednak pozostać w Polsce. Nie wrócą do swoich klubów przed meczem Polski z Węgrami. "Mają obejrzeć mecz z Węgrami z trybun PGE Narodowego" - napisał dziennikarz "Przeglądu Sportowego", Robert Błoński na Twitterze.

- Jeżeli Robert czuje się przemęczony i nie jest w pełni takiej dyspozycji, którą chciałby mieć, to jest to decyzja zupełnie zrozumiała. Gdyby był to bardzo ważny mecz decydujący o grze Polaków w barażach, to sytuacja i decyzja pewnie byłaby inna - skomentował decyzję o odpoczynku dla Lewandowskiego legendarny zawodnik reprezentacji Polski i mistrz olimpijski z igrzysk w Monachium, Włodzimierz Lubański.

- Jest to oczywiście pewien komfort i luksus, że tych punktów nie trzeba na siłę szukać w tym meczu -dodawał Lubański. Przypomnijmy, że reprezentacja Polski jest już pewna udziału w barażach el. MŚ 2022, ale poniedziałkowy mecz z Węgrami może zdecydować o tym, czy ekipa Paulo Sousy będzie rozstawiona, a przez to trafi na teoretycznie słabszego rywala. To, co musi się stać, żeby Polacy znaleźli się w gronie rozstawionych drużyn po ostatniej kolejce eliminacji MŚ tłumaczymy tutaj>>>

Mecz Polska - Węgry zostanie rozegrany w poniedziałek 15 listopada o godzinie 20:45. Relacja na żywo na Sport.pl.