Arcytrudne zadanie Lewandowskiego. Potrzebuje już niemal cudu

Reprezentacja Polski wygrała w piątek 4:1 z Andorą i zapewniła sobie co najmniej baraże o awans na mistrzostwa świata. Polacy wciąż mają szanse na bezpośredni awans do turnieju, ale musieliby liczyć na to, że Anglia przegra z San Marino, a zespół Sousy wysoko wygra z Węgrami. Taki scenariusz jest w praktyce niemożliwy, co oznacza, że w marcu 2022 czekają decydujące mecze w drodze do awansu na mundial.

REKLAMA

Zobacz wideo Mural Sport.pl z Kazimierzem Górskim

Lewandowski w trudnej sytuacji. Memphis Depay odskakuje

W piątkowym spotkaniu kolejny popis swoich strzeleckich umiejętności dał kapitan naszej kadry Robert Lewandowski. 33-latek zdobył dwie bramki, które były jego trafieniami numer siedem i osiem, dzięki czemu zbliżył się na jedno trafienie do lidera klasyfikacji strzelców europejskich eliminacji mistrzostw świata Holendra Memphisa Depaya.

Polska kontra Węgry. Gdzie i o której oglądać mecz el. MŚ 2022?

Niestety dla Lewandowskiego reprezentant Holandii nie zamierzał być gorszy i w sobotę również dał popis strzelecki. Depay także zdobył dwie bramki w zremisowanym przez Holandię 2:2 spotkaniu z Czarnogórą i odskoczył ponownie Polakowi na trzy trafienia. Oczywiście nie oznacza to jeszcze, że kapitan reprezentacji Polski stracił już całkowicie szanse na tytuł króla strzelców, ale będzie już o to bardzo trudno. Do rozegrania pozostała już tylko jedna kolejka, w której na dodatek naszą kadrę czeka niezwykle trudny pojedynek w poniedziałek z Węgrami. Holendrzy zmierzą się natomiast we wtorek z Norwegią.

Aby myśleć o koronie króla strzelców, Robert Lewandowski musiałby strzelić co najmniej cztery bramki w spotkaniu z Węgrami i liczyć na to, że Memphis Depay nie trafi w meczu z Norwegią. W dodatku niewykluczone jest jeszcze, że do walki o tytuł włączą się pozostali zawodnicy tacy jak Anglik Harry Kane, który podobnie jak Polak ma osiem trafień na koncie, a w ostatniej kolejce zagra przeciwko San Marino. Będzie to więc idealna okazja, aby powiększyć zdecydowanie swój dorobek bramkowy.

Przełom! Polska już wie, co musi zrobić, by być rozstawiona w barażach

Klasyfikacja strzelców europejskich el. MŚ 2022