Polska kontra Węgry. Gdzie i o której oglądać mecz el. MŚ 2022? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Reprezentacja Polski pokonała w piątek na wyjeździe Andorę 4:1 w swoim dziewiątym spotkaniu eliminacji mistrzostw świata w Katarze. Dzięki temu zwycięstwu nasza kadra zapewniła sobie awans do baraży, ale do rozegrania pozostało im jeszcze jeden mecz - z Węgrami na Stadionie Narodowym. To spotkanie odbędzie się już w poniedziałek 15 listopada o godzinie 20:45.

Polacy grają z Węgrami na Narodowym. Toczy się walka o rozstawienie

Pierwsze spotkanie reprezentacji Polski z Węgrami zakończyło się remisem 3:3. Tamten mecz był debiutem Paulo Sousy w roli selekcjonera naszej kadry. Polacy zaprezentowali się bardzo przeciętnie i w pewnym momencie przegrywali już 0:2. Udało im się jednak doprowadzić do wyrównania dzięki bramkom Krzysztofa Piątka i Kamila Jóźwiaka, ale chwilę później po raz kolejny dali sobie strzelić bramkę. Tym razem jednak również udało im się doprowadzić do wyrównania.

Od tamtego meczu minęło już sporo czasu, więc diametralnie zmieniła się gra obu drużyn. Wydaje się, że to Polacy lepiej wykorzystali ten czas, ponieważ doszli do baraży, ale Węgrzy też mieli w międzyczasie swój moment podczas Euro 2020. Po mistrzostwach Europy jednak ich forma zdecydowanie osłabła i zaliczyli dwie porażki z Albanią, co sprawiło, że stracili szanse na awans na mistrzostwa świata.

Pomimo tego, że Polacy mają już zapewniony awans na mundial spotkanie z Węgrami, będzie bardzo ważne. Drużyna Paulo Sousy będzie walczyła w nim o rozstawienie w barażach. Taki przywilej będzie przysługiwał sześć najlepszych drużyn z drugich miejsc w grupach eliminacyjnych. Nasza kadra jest w tej chwili na piątym miejscu w tej klasyfikacji. Aby utrzymać się w tym gronie, Polacy nie mogą przegrać poniedziałkowego spotkania. Nasi kadrowicze wciąż mają także szanse na bezpośredni awans do turnieju, ale musieliby liczyć na to, że Anglia przegra z San Marino, a sami musieliby wygrać wysoko z Węgrami. Taki scenariusz wydaje się jednak niemożliwy.

Gdzie i kiedy oglądać spotkanie Polska - Węgry?

Spotkanie Polska - Węgry na Stadionie Narodowym odbędzie się w poniedziałek 15 listopada. Rozpoczęcie tego meczu zaplanowane jest na godzinę 20:45. Transmisję tego pojedynku będzie można oglądać na antenie TVP 1 i Polsatu Sport Premium 1 oraz online w aplikacjach TVP Sport i Polsat Box Go. Zapraszamy także do śledzenia relacji na żywo z tego spotkania na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.