Przełom! Polska już wie, co musi zrobić, by być rozstawiona w barażach el. MŚ 2022

O tym, jak trudne są eliminacje mistrzostw świata, świadczą podstawowe fakty: na mundial pojedzie tylko 13 drużyn (10 zwycięzców grup i trzy ekipy z baraży), podczas gdy na mistrzostwa Europy kwalifikują się aż 24 drużyny, a do fazy pucharowej wychodzi aż 16 ekip (a jak doskonale pamiętamy, Polsce się to ostatnio nie udało). Polacy od początku eliminacji byli faworytami do zajęcia 2. miejsca i tak też się stanie (Anglia musiałaby wysoko przegrać z San Marino, a Polska wysoko wygrać z Węgrami, by to Polacy bezpośrednio awansowali na mundial, ale taki scenariusz nie zasługuje nawet na chwilę uwagi). Mecz z Węgrami będzie jednak bardzo ważny, bo Polska musi obronić swoją pozycję w czołowej szóstce ekip z drugich miejsc.

REKLAMA

Zobacz wideo Ojrzyński: Widać, że niektórzy piłkarze nie dorośli do tej sytuacji

Najpierw wytłumaczmy podstawowe zagadnienia: w barażach zagra 12 drużyn, 10 z drugich miejsc oraz dwaj najwyżej sklasyfikowani zwycięzcy grup Ligi Narodów (na pewno będzie to Austria oraz Czechy lub Walia). Jako że pięć grup jest pięciozespołowych, a pięć sześciozespołowych, odliczane są wyniki (punkty oraz bramki) z drużynami z 6. miejsca (w przypadku Polski nie liczą się więc wyniki z San Marino).

Rozstawione ekipy nie dość, że trafią na teoretycznie słabszych, nierozstawionych rywali, to jeszcze w półfinale baraży zagrają na własnym boisku - podczas losowania, które odbędzie się w piątek 26 listopada, wszystkie ekipy od razu poznają potencjalnych rywali w finale (o tym, kto będzie gospodarzem, zdecyduje losowanie).

"Śmiech". Najbardziej rozczarowująca reprezentacja Europy grzebie szanse na MŚ

O kolejności w tabeli drugich miejsc decydują kolejno:

punkty bilans bramkowy gole strzelone gole strzelone na wyjeździe zwycięstwa zwycięstwa na wyjeździe klasyfikacja fair play (gdzie liczone są żółte i czerwone kartki) pozycja w Lidze Narodów

Przez co tabela wygląda następująco (trzeba pamiętać, że drużyny z drugich miejsc mogą się jeszcze zmienić w ostatniej kolejce, np. zamiast Serbii w barażach może zagrać Portugalia. Dodatkowo wszystkie zespoły rozegrały po siedem meczów):

Serbia 17 pkt bramki 16:8 (+8) / walczy z Portugalią o 1. miejsce w grupie A Szwajcaria 15 pkt 11:2 (+9) / walczy z Włochami o 1. miejsce w grupie C Szwecja 15 pkt 12:5 (+7) / walczy z Hiszpanią o 1. miejsce w grupie B Chorwacja 14 pkt 16:4 (+12) / walczy z Rosją o 1. miejsce w grupie H Polska 14 pkt 17:8 (+9) / walczy z Anglią o 1. miejsce w grupie I (ale musiałby się zdarzyć cud) Walia 14 pkt 13:8 (+5) / walczy z Czechami o 2. miejsce w grupie E Szkocja 14 pkt 7 12:7 (+5) / na pewno zajmie 2. miejsce w grupie F Turcja 12 pkt 16:15 (+1) / walczy z Holandią i Norwegią o 1. i 2. miejsce w grupie G Finlandia 11 pkt 10:8 (+2) / walczy z Ukrainą o 2. miejsce w grupie D Macedonia Północna 9 pkt 11:10 (+1) / walczy z Rumunią i Armenią o 2. miejsce w grupie J, ale nie ma szans na rozstawienie

Jak na razie pewne są tylko trzy rzeczy:

Serbia lub Portugalia na pewno będą rozstawiona w półfinale baraży (obie ekipy grają bezpośredni mecz o 1. miejsce w grupie A i bezpośredni awans)

Macedonia Północna - lub Rumunia albo Armenia (która ma jednak tylko czysto matematyczne szanse na drugie miejsce) - na pewno będzie nierozstawiona

Austria oraz trzecia ekipa z grupy E (Czechy lub Walia) na pewno będą nierozstawione, jako że wejdą do baraży dzięki wynikom z Ligi Narodów

Niemcy donoszą o zachowaniu Polaków w szatni po demolce

Reprezentacji Polski zwycięstwo da pewne rozstawienie. A remis?

Jak więc wygląda sytuacja Polaków? Zwycięstwo z Węgrami da nam pewne rozstawienie, nie oglądając się na inne ekipy (nie ma znaczenia to, które miejsce zajmiemy w tabeli drugich miejsc, pod warunkiem, że będziemy w czołowej szóstce).

A co w przypadku remisu? Polska będzie miała wtedy 15 pkt i zachowa bilans bramkowy +9. Będzie mogła zostać wyprzedzona przez:

Walię, jeśli pokona Belgię

Szkocję, jeśli pokona Danię

Turcję, jeśli pokona Czarnogórę ośmioma golami (wtedy Turcja wyprzedzi Polskę większą liczbą strzelonych goli)

By Polska wypadła poza czołową szóstkę, musiałyby zdarzyć się dwie z trzech wyżej wymienionych rzeczy (ekipy z grup D i J nie miałyby szans na wyprzedzenie Polaków). Jednak trzeba pamiętać, że Polskę mogłyby jeszcze uratować inne wyniki: np. Chorwacja spadłaby za Polaków w przypadku porażki z Rosją (przy remisie miałaby lepszy bilans bramkowy), Szwecja w przypadku porażki z Hiszpanią też spadłaby za Polaków, tak jak i Szwajcaria, gdyby przegrała z Irlandią Płn.

Więcej o el. MŚ 2022 przeczytasz też na Gazeta.pl

Patrząc jednak na te scenariusze, wydaje się, że remis da Polakom rozstawienie - musiałoby się wydarzyć zbyt wiele mało prawdopodobnych wyników (jak zwycięstwa Walii i Szkocji z Belgią i Danią czy Turcja wygrywająca z Czarnogórą ośmioma golami), by Polacy spadli poniżej 6. miejsca.

Prawie 40-milionowy kraj oszalał. Może wrócić na MŚ po 36 latach! "Złote pokolenie"

A jeśli Polska przegra z Węgrami?

Sytuacja wtedy stanie się dużo bardziej skomplikowana. Polacy będą mogli zostać wyprzedzeni przez:

Szkotów, jeśli zremisują z Danią

Turcję lub Norwegię, jeśli jedna z nich wygra swój mecz (z Czarnogórą i Holandią)

Walię, jeśli zremisuje z Belgią

Finlandię, jeśli pokona Francję i będzie miała lepszy bilans bramkowy (to akurat jest bardzo mało prawdopodobne)

By Polska straciła rozstawienie, musiałyby wydarzyć się dwie z tych rzeczy - teoretycznie biało-czerwonych mogłaby uratować wysoka porażka Chorwacji z Rosją, ale to bardzo mało prawdopodobny scenariusz, którego nie biorę pod uwagę (tak jak i wysokiej porażki Polski z Węgrami, np. 0:6, przez którą Szkocja mogłaby wyprzedzić Polaków nawet w przypadku porażki z Danią).

Podsumowując te skomplikowane rozważania: zwycięstwo da Polakom rozstawienie na 99,9 procent (te 0,1 procent szans jest zarezerwowanych na wypadek, gdyby Walia i Szkocja wygrałyby wieloma bramkami z Belgią i Danią, co brzmi jak science-fiction), przy remisie ryzyko wypadnięcia poza czołową szóstkę również jest niewielkie. W przypadku porażki nadal zachowujemy spore szanse, choć wtedy musielibyśmy nerwowo spoglądać na spotkania Szkocja - Dania, Walia - Belgia i ostateczne rozstrzygnięcia w grupie G (gdzie o pierwsze dwa miejsca walczą Holandia, Turcja oraz Norwegia).