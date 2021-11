Trener Polaków komentuje zdemolowanie Niemców

Reprezentacja Polski U-21 i wygrała 4:0 z Niemcami w eliminacjach młodzieżowych mistrzostw Europy. Dwa trafienia w tym spotkaniu zaliczył Adrian Benedyczak, po golu dołożyli także Michał Skóraś, a także Kacper Kozłowski. Spotkanie było popisem zespołu Macieja Stolarczyka, który już po 15. minutach prowadził trzema bramkami, a kilka minut później z boiska wyleciał Jean-Manuel Mbom i jasne stało się, że Polacy wygrają to spotkanie. Ostatnie wynik ustalił Kacper Kozłowski w 90. minucie. Po spotkaniu trener Stolarczyk wyróżnił jednak piłkarzy z bloku defensywnego, dzięki którym Polacy zakończyli mecz bez straty gola.

Trener młodzieżówki zabrał głos po rozbiciu Niemców. "Wielka determinacja"

- Musieliśmy być uważni nawet mimo faktu, że grali w dziesiątkę. Pomimo osłabienia były fragmenty, w których zepchnęli nas do defensywy. Dzięki dobrej postawie Czarka Miszty oraz bloku defensywnego zakończyliśmy to spotkanie bez straty bramki. Jasne, pierwszy kwadrans ułożył ten mecz, ale jestem pełen podziwu dla rywala, który mimo niedowagi liczebnej szukał przewagi, szczególnie w środku pola. Jestem bardzo zadowolony, że nasi zawodnicy potrafili sobie z tym poradzić – powiedział po meczu szkoleniowiec kadry młodzieżowej.

Stolarczyk dodał, że kluczem do zwycięstwa było wyjątkowe zaangażowanie wszystkich zawodników. – Taktyka i motywacja to jedno, ale zawodnicy pokazali dziś na boisku, że byli maksymalnie zdeterminowani, by wygrać. Rywal to zespół z najwyższej półki, niemieccy piłkarze regularnie występują w Bundeslidze, mają olbrzymi potencjał i wartość. Tym większe słowa uznania należą się moim zawodnikom – zaznaczył.

Piątkowe zwycięstwo ma ogromne znaczenie dla zawodników Macieja Stolarczyka, gdyż dotychczasowo eliminacje nie układały się po ich myśli. Po czterech meczach Polska zajmowała trzecie miejsce w grupie z siedmioma punktami i miała za sobą wpadki z Izraelem (1:2) oraz Węgrami (2:2 po bramce straconej w 95. minucie). Polacy musieli wygrać z Niemcami na wyjeździe, aby realnie liczyć w walce o Euro U-21.

- Tabela się spłaszczyła, a to dla nas niezwykle istotne, by wciąż pozostawać w gronie zespołów walczących o bezpośredni awans do mistrzostw Europy – potwierdził Maciej Stolarczyk.

Reprezentacja Polski zajmuje trzecie miejsce w grupie z 10 punktami na koncie po pięciu meczach. Przed nimi są Izrael oraz Niemcy z 12 punktami.

