Reprezentacja Polski pobiła zaskakujący rekord

Reprezentacja Polski wygrała 4:1 z Andorą i zapewniła co najmniej w barażach o awans na mistrzostwa świata. Polacy wciąż mają szanse na bezpośredni awans do turnieju, ale musieliby liczyć na to, że Anglia przegra z San Marino, a zespół Sousy wysoko wygra z Węgrami. Taki scenariusz jest w praktyce niemożliwy, co oznacza, że w marcu 2022 czekają decydujące mecze w drodze do awansu na mundial.

Sousa odmienił reprezentację. Rekordowy rok

Reprezentacja Polski pod wodzą Paulo Sousy radzi sobie zdecydowanie lepiej w ofensywie niż w defensywie, co wcześniej zdecydowanie nie było normą. Teraz ta zmiana stylu gry sprawiła, że jak do tej pory nasi kadrowicze zdobyli w całym 2021 roku aż 36 bramek.

Ten wynik natomiast według statystyka Wojciecha Frączka jest rekordowy w historii naszej reprezentacji. W dodatku nasi kadrowicze mogą jeszcze poprawić ten wynik, ponieważ w tym roku zostało im jeszcze do rozegrania jedno spotkanie - w poniedziałek z Węgrami. Łącznie w 2021 roku reprezentacja Polski rozegrała 14 spotkań, a ich bilans bramkowy wynosi 36:18. Aż połowa z tych spotkań kończyła się ze zdobytymi co najmniej trzeba bramkami przez Polaków. Najwięcej goli od naszych reprezentantów przyjęło San Marino - 12, następnie Andora (7) i Albania (5).

Mecze reprezentacji Polski w 2021 roku: