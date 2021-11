Baraże MŚ 2022. Jakie są zasady? Na kogo może trafić Polska? Co daje rozstawienie?

Reprezentacja Polski wygrała 4:1 z Andorą i zapewniła co najmniej w barażach o awans na mistrzostwa świata. Polacy wciąż mają szanse na bezpośredni awans do turnieju, ale musieliby liczyć na to, że Anglia przegra z San Marino, a zespół Sousy wysoko wygra z Węgrami. Taki scenariusz jest w praktyce niemożliwy, co oznacza, że w marcu 2022 czekają decydujące mecze w drodze do awansu na mundial.

W barażach wystąpi 10 zespołów, które zajmą drugie miejsce w poszczególnych grupach eliminacji mistrzostw świata, a także dwie drużyny z Ligi Narodów. W pierwszej fazie sześć rozstawionych zespołów zmierzy się z sześcioma nierozstawionymi. Wśród zespołów uprzywilejowanych znajdą się ekipy z drugich miejsc z najlepszym bilansem (w przypadku grup, których grało sześć drużyn, odpadają punkty z najsłabszą ekipą, czyli np. dwie wygrane Polski w meczach z San Marino). Wśród nierozstawionych znajdą się cztery ekipy z drugich miejsc z najgorszym bilansem oraz dwie drużyny z Ligi Narodów.

Rozstawienie jest istotne, bo z jednej strony pozwala na uniknięcie potencjalnie lepszych drużyn, a dodatkowo spotkanie półfinałowe zostanie rozegrane u siebie. W tym miejscu warto nadmienić, że zarówno w półfinałach, jak i finałach rozgrywane będzie tylko jedno spotkanie Mecze półfinałowe baraży zaplanowane są na 24 i 25 marca, a finałowe na 28 i 29 marca przyszłego roku. Rywale w kolejnej rundzie, a także miejsce rozgrywania spotkania finałowego zostaną wyłonieni w losowaniu, które odbędzie się w piątek 26 listopada.

Baraże MŚ 2022. Na kogo może trafić Polska? Jaki wynik da rozstawienie?

Choć eliminacje MŚ zbliżają się ku końcowi, to w wielu grupach wciąż nie wiadomo, kto zajmie pierwsze dwie pozycje. Jedynym pewnym zespołem udziału w barażach jest Szkocja w grupie F, bardzo blisko nich jest także Polska. W pozostałych grupach sytuacja kształtuje się następująco:

Grupa A - Portugalia, Serbia (po 17 pkt)

Grupa B - Hiszpania (16 pkt), Szwecja (15 pkt)

Grupa C - Włochy, Szwajcaria (po 15 pkt)

Grupa D - Francja (12 pkt), Ukraina (9 pkt), Finlandia (8 pkt), Bośnia i Hercegowina (7 pkt)

Grupa E - Belgia (16 pkt), Czechy (11 pkt) lub Walia (11 pkt)

Grupa G - Holandia (19 pkt), Norwegia (17 pkt), Turcja (15 pkt)

Grupa H - Rosja (22 pkt), Chorwacja (20 pkt)

Grupa J - Macedonia Północna (15 pkt), Rumunia (14 pkt)

Sytuacja w poszczególnych grupach jest dynamiczna, a walczących o czołowe dwa miejsce nie brakuje. Dodatkowo część ekip czekają mecze bezpośrednie, jak Portugalia - Serbia czy Chorwacja - Rosja, które mogą zmienić sytuację w grupach o 180 stopni. Gdyby eliminacje kończyłyby się w tym momencie, Polska zajęłaby piąte miejsce w klasyfikacji drugich miejsc, które dałoby jej rozstawienie.

Aktualna tabela drugich miejsc:

Serbia - 7 meczów, 17 punktów, bilans bramkowy: 16-8 Szwajcaria - 7 meczów, 15 punktów, bilans bramkowy: 11-2 Szwecja - 7 meczów, 15 punktów, bilans bramkowy: 12-5 Chorwacja - 7 meczów, 14 punktów, bilans bramkowy: 16-4 Polska - 7 meczów, 14 punktów, bilans bramkowy: 17-8 Szkocja - 7 meczów, 14 punktów, bilans bramkowy: 12-7 Czechy - 7 meczów, 11 punktów, bilans bramkowy: 12-9 Norwegia - 6 meczów, 11 punktów, bilans bramkowy: 7-5 Macedonia Północna - 7 meczów, 9 punktów, bilans bramkowy: 11-10 Ukraina - 7 meczów, 9 punktów, bilans bramkowy: 9-8

* - Jako zwycięzcy grup w Lidze Narodów w barażach zagrają też Walia i Austria.

Na razie wiadomo jedynie, że zwycięstwo w meczu z Węgrami daje nam na 100 proc. rozstawienie w barażach. W przypadku remisu oraz porażki Polacy będą musieli liczyć na korzystne wyniki w innych meczach.