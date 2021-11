Kamil Jóźwiak uciszał trenera Andory. W przerwie meczu doszło do spotkania

Reprezentacja Polski jest już pewna gry w marcowych barażach do mistrzostw świata w Katarze. Biało-czerwoni pokonali 4:1 Andorę i duża w tym była zasługa Kamila Jóźwiaka. Zawodnik Derby County asystował przy trafieniu Roberta Lewandowskiego w piątej minucie, a sześć minut później sam wykorzystał podanie Przemysława Frankowskiego. W 63. minucie Jóźwiak przeniósł się na lewe wahadło po wejściu Matty'ego Casha.

Kamil Jóźwiak starł się z trenerem Andory. W przerwie meczu go przeprosił. "Emocje"

Kamil Jóźwiak rozmawiał z TVP Sport po zakończeniu spotkania Andora - Polska (1:4). Dziennikarz tej stacji zauważył, że zawodnik Derby County rozmawiał z selekcjonerem reprezentacji Andory po pierwszej połowie spotkania. Jóźwiak od razu wyjaśnił, o co chodziło. "Przy spornych sytuacjach z ławki Andory non stop krzyczeli, w końcu sam odpowiedziałem trenerowi, nie będę mówił co konkretnie. Potem go za to przeprosiłem, powiedziałem, że to emocje i nie miał mi tego za złe" - powiedział.

Były zawodnik Lecha Poznań odniósł się też do gry na lewym wahadle. Jóźwiak zaczął występować po przeciwległej stronie boiska po wejściu Matty'ego Casha. "Wtedy grałem niżej i nieco głębiej schodziłem po piłkę. To nie jest nic nowego dla mnie, bo często grałem na tej pozycji. Myślę, że mogę tam występować, ale muszę jeszcze złapać pewne nawyki" - dodał Jóźwiak. Jak wahadłowy ocenił spotkanie z Andorą? "Mecz się dobrze rozpoczął. Za bardzo wdaliśmy się w przepychanki i trochę nas to wybiło z rytmu. Efektem była ta stracona bramka" - skwitował.

Kamil Jóźwiak nie należy do grona zawodników, którzy są zagrożeni pauzą w przypadku złapania żółtej kartki w meczu z Węgrami. Zatem należy się spodziewać występu piłkarza Derby County w podstawowym składzie w ostatnim spotkaniu el. MŚ w Katarze. Kamil Jóźwiak jak dotąd zagrał w 12 spotkaniach reprezentacji Polski w 2021 roku i ma na koncie dwie bramki oraz trzy asysty.