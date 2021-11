Tak wygląda sytuacja w grupie po meczu Andora - Polska. Już wszystko jasne

Reprezentacja Polski znajduje się na ostatniej prostej eliminacji mistrzostw świata 2022. Zespół Sousy mógł wywalczyć sobie awans już w ten piątek, jeśli wygra z Andora, a Albania straci punkty z Anglią. Polacy spełnili pierwszy warunek, wygrywając 4:1 z Andorą po dwóch trafieniach Robert Lewandowskiego oraz bramkach Karola Świderskiego oraz Arkadiusza Milika. Jak potoczyły się inne mecze w "polskiej" grupie?

Anglia wygrywa z Albanią. Polska pewna awansu do barażów!

Już po 11. minutach spotkania z Andorą, kiedy to prowadziliśmy 2:0, polscy kibice mogli spoglądać kątem oka na wydarzenia w meczu Anglii z Albanią. Przed tym spotkaniem Albańczycy tracili dwa punkty do reprezentacji Polski i musieli wygrać w piątek, aby wciąż liczyć się w walce o baraże. Zespół Southgate'a nie pozostał jednak złudzeń na Wembley i już po 45. minutach prowadził aż 5:0. Harry Kane potrzebował zaledwie 27 minut, aby skompletować hattricka. Po jednym trafieniu dołożyli także Harry Maguire oraz Jordan Henderson. W drugim spotkaniu tej grupy Węgry wygrały 4:0 z San Marino. Ten mecz nie miał jednak zbyt dużego znaczenia dla decydujących rozstrzygnięć w grupie, bo Węgrzy mieli czysto iluzoryczne szanse na awans.

Przedostatnia kolejka eliminacji okazała się decydująca dla sytuacji w tabeli, gdyż zespół Paulo Sousy zapewnił sobie awans do barażów. W tym momencie Polacy mają na koncie 20 punktów, czyli aż o pięć punktów więcej od Albanii. Tuż za nią są Węgry mające na koncie 14 punktów. Liderem grupy jest natomiast Anglia z 23 punktami na koncie.

Tak wygląda tabela drugich miejsc, najważniejsza dla reprezentacji Polski

Baraże już są, ale czy reprezentacja Polski ma szanse na bezpośredni awans? Patrząc czysto teoretycznie tak, bo o kolejności w tabeli decyduje bilans bramkowy, nie mecze bezpośrednie, a tracimy trzy punkty do Anglików. W tym momencie Anglia ma jednak bilans bramkowy +26, a Polska +20. Co więcej, w ostatnim meczu Anglików czeka wyjazd do San Marino, a Polska zagra z Węgrami, więc trudno wierzyć, że zespół Southgate'a roztrwoni taką przewagę.

Eliminacje mistrzostw świata 2022. Tabela grupy I: