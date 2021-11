Miliony dla reprezentacji. Awans do mistrzostw świata da Polsce gigantyczne pieniądze

Reprezentacja Polski jest na dobrej drodze ku barażom. Zespół Paulo Sousy znajduje się na 2. miejscu w tabeli ze stratą do lidera - Anglików - jedynie trzech punktów. Tuż za biało-czerwonymi znajdują się natomiast Albańczycy. Dlatego nasi kadrowicze muszą wygrać w najbliższych dwóch meczach z Andorą (12 listopada) i Węgrami (15 listopada).

REKLAMA

Zobacz wideo Paulo Sousa o krok za poprzednimi selekcjonerami kadry. Oto liczby Portugalczyka

Reprezentacja Polski wywalczy miliony dla PZPN? Zwycięzca MŚ 2022 zgarnie 50 mln dolarów!

Polski Związek Piłki Nożnej otrzyma wspomnianą nagrodę 50 mln złotych za awans do fazy grupowej mistrzostw świata w Katarze. Wyniki reprezentacji Polski w trakcie turnieju zasadniczego nie są ważne. Rozegranie trzech spotkań grupowych pozwoli (zakładając awans do turnieju w Katarze) zarobić 12 mln dolarów, czyli ponad 47 mln złotych. Kwota ta składa się z 2 mln dolarów za kwalifikacje i 10 mln za awans. Aby jednak myśleć o tych pieniądzach, zespół Paulo Sousy musi zająć 1. lub utrzymać 2. miejsce w grupie w trakcie eliminacji MŚ.

Więcej treści sportowych znajdziesz na Gazeta.pl

Największa premia naturalnie trafi do drużyn, które awansują do fazy pucharowej MŚ 2022. Drużyny, które dotrą do ćwierćfinałów mogą liczyć na zarobki w wysokości 18 mln dolarów. Drużyna, która zajmie 4. miejsce w końcowej klasyfikacji zgarnie 25 mln dolarów. Brązowi medaliści otrzymają 30 milionów. Do finalistów z kolei trafi 40 mln dolarów, a zwycięzcy turnieju 50 mln dolarów - co daje astronomiczne 199,5 mln złotych!

Neymar starł się z arbitrem w meczu el. MŚ, ale nie to jest w tej sytuacji najbardziej szokujące [WIDEO]

Mistrzostwa Świata w 2022 roku będą wyjątkowe nie tylko przez miejsce, ale również nietypową datę. Według planu pierwsze mecze rozegrane zostaną 21 listopada. Faza grupowa zakończy się 2 grudnia, a wielki finał odbędzie się 18 grudnia. Udział w MŚ 2022 wezmą 32 reprezentacje, z których tylko Katar ma zapewniony start (jako organizator turnieju). Wszystkie mecze zostaną rozegrane na ośmiu stadionach.