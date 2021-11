PZPN dostał ważne pismo z FIFA. "Formalne potwierdzenie". Będzie debiut w kadrze

Matty Cash już w piątek może zadebiutować w reprezentacji Polski. Zawodnik Aston Villi odebrał niedawno polski paszport i został powołany przez Paulo Sousę na zgrupowanie kadry przed ostatnimi meczami w eliminacjach mistrzostw świata, w których zagramy odpowiednio z Andorą i Węgrami.

- To powołanie do reprezentacji Polski to bardzo ważny moment szczególnie dla rodziny ze strony mojej mamy. Wszyscy są bardzo dumni. Mam kontakt z polską rodziną, ale nigdy nie byłem w tym kraju. Moja mama jednak ciągle do nich dzwoni i wszyscy są bardzo podekscytowani - powiedzał Cash w rozmowie z "Guardianem".

I dodał: - Kilka dni przed tym, jak pojechałem do ambasady, by odebrać paszport, zadzwonił do mnie Sousa i powiedział, że wspaniale byłoby usiąść i porozmawiać. Zrobiliśmy to i była to bardzo dobra rozmowa. Trener opowiedział mi o tym, jak będziemy grać, o ustawieniu, taktyce i tym, jak wyglądają jego treningi.

Cash został powołany na trwające właśnie zgrupowanie, ale nie do końca było wiadomo, czy będzie mógł zagrać w najbliższych spotkaniach. Sousa powołał nowego reprezentanta, jednak z powodu krótkiego czasu pozostałego do spotkań, nie mógł mieć pewności, że wszystkie formalności zostaną załatwione.

Cash może zagrać z Andorą i Węgrami

Teraz żadnych wątpliwości już nie ma, co potwierdziła nawet FIFA. Cash został już zarejestrowany w światowej federacji i już w piątek może zadebiutować w naszej kadrze. Na Twitterze potwierdził to rzecznik prasowy reprezentacji, Jakub Kwiatkowski.

"Jak już mówiłem podczas konferencji prasowej, Matty Cash może bez problemu grać w reprezentacji Polski. Dziś od strony formalnej potwierdziła to FIFA" - napisał Kwiatkowski na Twitterze.

Mecz Andora - Polska w piątek o 20:45. Po ośmiu kolejkach Polacy zajmują drugie miejsce w grupie z 17 punktami. Zespół Sousy traci trzy punkty do Anglików i ma dwa punkty przewagi nad Albanią. Polacy są o krok od zapewnienia sobie miejsca w barażach do mundialu, który za rok odbędzie się w Katarze.