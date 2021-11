El. MŚ 2022. Czy Polska może wyprzedzić Anglię? Analizujemy możliwe scenariusze

Reprezentacja Polski rozegra w listopadzie mecze z Andorą na wyjeździe oraz Węgrami u siebie w ramach eliminacji mistrzostw świata 2022. Głównym celem Polaków jest zapewnienie sobie udziału w barażach, ale sytuacja w grupie ułożyła się tak, że wciąż mamy szansę na bezpośredni awans na mundial.

TVP podała, kto skomentuje najbliższe mecze reprezentacji Polski

W tym momencie Polska zajmuje drugie miejsce w grupie z 17 punktami na koncie po ośmiu spotkaniu. Liderem są Anglicy z 20 punktami, zaś na trzecim miejscu jest Albania (15 punktów). Sporą stratę do czołowej trójki i czysto matematyczne szanse na awans do barażów mają czwarte w tabeli Węgry (11 punktów).

Sytuacja w tabeli ułożyła się w ten sposób, że Polska wciąż ma szansę zarówno bezpośrednio awansować na mundial, a także spaść poza miejsce dające baraże. W tym drugim scenariuszu sprawa jest prosta - główne zadanie to utrzymać dwupunktową przewagę nad Albanią, która w listopadzie zagra z Anglią na Wembley oraz Andorą w Tiranie. Co jednak musiałoby się stać, aby zespół Sousy wyprzedził faworyzowanych Anglików?

Drużyna Southgate'a zagra z Albanią u siebie oraz San Marino na wyjeździe. Realnie patrząc na ocenę siły poszczególnych ekip, Anglicy mają więc tylko jedną okazją na stratę punktów, bo trudno sobie wyobrazić, że zaliczyliby wpadkę z totalnym outsiderem grupy. W związku z tym awans Polski na pierwsze miejsce w grupie wchodzi w grę tylko w jednym możliwym scenariuszu. Przede wszystkim zespół Sousy musi wygrać oba listopadowe spotkania, a także liczyć na to, że Albania wygra z Anglią na Wembley. W takiej sytuacji obie ekipy zrównałyby się ze sobą punktami. To jednak dopiero pierwsza część zadania.

Jako że o kolejności zespołów w eliminacjach decyduje bilans bramkowy, to dodatkowo Polacy musieliby w dwóch ostatnich meczach odrobić stratę do Anglii w tym aspekcie. W tym momencie bilans bramkowy Polski to +17, z kolei Anglii +21. Oznacza to, że nawet porażka wyspiarzy z Albanią przy wygranej Polski z Andorą pozwoli zachować im spore szanse na bezpośredni awans, zwłaszcza że w ostatniej kolejce eliminacji zagrają z San Marino, które jest idealnym zespołem, aby podbudować sobie bilans bramkowy. Nas w ostatniej kolejce czeka spotkanie z Węgrami.

Reprezentacja Polski zagra z Andorą w piątek 12 listopada. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:45. Transmisja spotkania będzie dostępna w TVP 1, TVP Sport oraz w Polsacie Sport Premium 1. W tym samym czasie Anglia zmierzy się z Albanią na Wembley. Zapraszamy do śledzenia relacji z tych spotkań na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.