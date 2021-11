Boniek kwituje słowa Lewandowskiego. "Robert w ogóle nic nie wie"

- Patrząc na to, co już widziałem, muszę stwierdzić, że polski futbol potrzebuje reformy szkolenia. Wielkiej reformy, reformy strukturalnej. Dopiero później będzie można grać na najwyższym poziomie i myśleć o zdobywaniu tytułów. O tym, żeby polskie kluby wygrywały w międzynarodowych rozgrywkach - na poniedziałkowej konferencji prasowej powiedział selekcjoner reprezentacji Polski, Paulo Sousa.

REKLAMA

Zobacz wideo To może być nowa gwiazda reprezentacji Polski. "Euforia wśród kibiców"

I dodał: - W Polsce powinniśmy zmienić mentalność. Nie myśleć o wynikach, ale zastanowić się, jak je osiągnąć. Powinniśmy myśleć o całym procesie szkoleniowym. Wymyślić jego projekt i go stworzyć. Nie chcę mówić o szczegółach i wchodzić w to głębiej, bo muszę skupić się na codziennej pracy z reprezentacją. Ale podkreślam: to może doprowadzić nas do sukcesu i lepszej gry.

Kulesza stanowczo o zmianie selekcjonera. "Jacyś menedżerowie chcą umieścić trenera"

We wtorek, również w trakcie konferencji prasowej na zgrupowaniu reprezentacji Polski, do słów selekcjonera odniósł się kapitan drużyny, Robert Lewandowski. - Nie możemy mówić, że w szkoleniu jest dobrze i przyszłościowo. Nie jest. Gdyby wszystko funkcjonowało dobrze, bylibyśmy w innym miejscu. Jest bardzo dużo do poprawy. Nie wystarczy wymiana dwóch-trzech elementów. Jeśli szkolenie nie idzie od lat w konkretnym systemie, z jakąś myślą, to nie widać dużych efektów - powiedział napastnik Bayernu Monachium.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

I dodał: - Nie widać u nas piłkarskiej jakości. Nie wprowadzamy co roku chociażby dwóch nowych piłkarzy do pierwszej kadry lub do reprezentacji młodzieżowych. Od paru lat wypowiadam się na temat szkolenia i moje zdanie się nie zmienia, bo nie widzę, by zmieniało się szkolenie. Na pewno nie na tyle, żebym pomyślał: "O! Widzę światełko w tunelu".

Boniek kontruje Lewandowskiego

Słowa Lewandowskiego nie przypadły do gustu byłemu prezesowi PZPN Zbigniewowi Bońkowi, który w ostatnich latach odpowiadał za kolejne reformy szkolenia w Polsce. Na kanale "Prawda Futbolu" Boniek odpierał zarzuty, wspominając o utworzeniu rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów, Pro Junior System oraz przepisie o młodzieżowcu, które miały wesprzeć młodych piłkarzy.

TVP podała, kto skomentuje najbliższe mecze reprezentacji Polski

- Robert w ogóle nic nie wie na temat szkolenia w Polsce od 8-10 lat, bo go w Polsce nie ma. Z tego, co słyszałem, to bardzo pozytywnie wypowiadał się o młodych piłkarzach, którzy się pojawiali na kadrze. Zawsze można dyskutować - powedział były prezes PZPN.