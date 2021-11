Haalandowi do Lewandowskiego brakuje tylko jednego. Legenda nie ma wątpliwości

Patrik Andersson to 96-krotny reprezentant Szwecji i były zawodnik m.in. Borussii Moenchengladbach i Bayernu Monachium. W 1994 roku obrońca wywalczył z kadrą 3. miejsce na mistrzostwach świata w USA, a siedem lat później zdobył historyczną bramkę w meczu z HSV, która dała Bayernowi mistrzostwo Niemiec. Był to jego jedyny gol dla klubu.

Teraz, w rozmowie z portalem T-online.de, Andersson porównał gwiazdę reprezentacji Szwecji - Zlatana Ibrahimovicia - do gwiazd Bundesligi - Roberta Lewandowskiego i Erlinga Haalanda. - Haaland jest dużo lepszy od Zlatana. Jego wskaźnik goli jest niesamowity. Na tym poziomie utrzymuje się jedynie Lewandowski - powiedział Szwed.

Andersson porównał Lewandowskiego i Haalanda

I dodał: Czego brakuje Haalandowi do poziomu Lewandowskiego? Teraz prawdopodobnie już tylko silniejszego klubu. Bayern regularnie zdobywa mistrzostwa Niemiec i może walczyć o zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Borussia Dortmund nie może marzyć o tym samym. Kiedy Haaland jest zdrowy, niemal w pojedynkę ciągnie cały zespół. W silniejszym klubie miałby większe możliwości.

Który z zainteresowanych klubów byłby, zdaniem Anderssona, najlepszy dla Haalanda? - To zawsze bardzo trudne pytanie. To napastnik kompletny, jest nie tylko bardzo szybki i silny, ale posiada też bardzo dobrą technikę. Pierwsze, co przychodzi mi na myśl, to Premier League. Ale Haaland to też zawodnik bardzo sprytny, który zawsze znajdzie sobie miejsce w polu karnym jak Lewandowski. Uważam więc, że bez problemu poradziłby sobie w każdej lidze.

Haaland zawodnikiem Borussii Dortmund jest od stycznia 2020 roku, kiedy trafił do klubu z Red Bulla Salzburg. W poprzednim sezonie Norweg strzelił 41 goli w 41 występach. W obecnych rozgrywkach ma już 13 bramek w 10 meczach. Latem zawodnikiem mocno interesowały się m.in. Chelsea, Manchester City i Real Madryt.