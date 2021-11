Lewandowski był w szoku, gdy zobaczył debiutanta w kadrze. "Nie spodziewałem się"

Jeżeli debiut Kamila Grabary będzie tak dobry, jak pierwsze wrażenie na kapitanie reprezentacji Polski, to Paulo Sousa może być spokojny o pozycję bramkarza w przyszłości. - Nawet nie spodziewałem się, że jest tak... wysokim bramkarzem i tak potężnym, można powiedzieć, więc tu mnie zszokował, jak go zobaczyłem - powiedział z uśmiechem na ustach Robert Lewandowski.

Zobacz wideo Paulo Sousa o krok za poprzednimi selekcjonerami kadry. Oto liczby Portugalczyka

Kamil Grabara zrobił wrażenie na zgrupowaniu. "Powiew świeżej, nowej krwi, która zwiększy rywalizację na tej pozycji"

Kamil Grabara pojawił się na zgrupowaniu seniorskiej reprezentacji Polski po raz pierwszy. "Co ciekawe, Grabara miał już dwa razy pojawić się na zgrupowaniu dorosłej reprezentacji. Grabarze w awaryjnym zgrupowaniu najpierw przeszkodził klub, a ostatnio problemy zdrowotne" - informował przed kilkoma tygodniami Kacper Sosnowski, dziennikarz Sport.pl. Lewandowski nie miał zbyt wielu szans na rozmowę z 22-latkiem, choć zdaje się, że ma dobre przeczucia.

Lewandowski ocenił Matty'ego Casha. "Ale tu nie ma co mówić"

- Z Kamilem zamieniłem może dwa zdania, głównie z racji tego, że na treningu bramkarze są w innej strefie boiska. Dzisiaj akurat grał ze mną [w drużynie], więc nie miałem okazji strzelać na jego bramkę, ale widać, że ma warunki, potencjał. - powiedział Robert Lewandowski.

- W perspektywie czasu będę mógł stwierdzić więcej, ale po pierwszym dniu widać, że jest spokojny, cichy, jeszcze będzie miał czas, żeby się otworzyć. Z tego, co o nim słyszałem, to jest pewny siebie, a to gdy połączy się z umiejętnościami jest wielka cecha każdego bramkarza. Powiew świeżej, nowej krwi, która zwiększy rywalizację na tej pozycji - zakończył.

W listopadzie reprezentacja Polski rozegra dwa mecze w ramach eliminacji MŚ. Pierwsze spotkanie odbędzie się 12 listopada z Andorą na wyjeździe. Następnie trzy dni później biało-czerwoni zagrają na Stadionie Narodowym w Warszawie z Węgrami. Wyniki w obu starciach są kluczowe w kontekście ewentualnego awansu do baraży mistrzostw świata w Katarze.