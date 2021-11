Lewandowski ocenił Matty'ego Casha. "Ale tu nie ma co mówić"

Jeszcze kilka tygodni temu Matty Cash nie wiedział, jak długo potrwa przyznanie mu polskiego obywatelstwa, jednak Cezary Kulesza - prezes PZPN oraz Andrzej Duda - prezydent RP wzięli sprawy w swoje ręce i przyspieszyli cały proces. Dzięki temu selekcjoner reprezentacji Polski, Paulo Sousa mógł powołać 24-latka na listopadowe mecze eliminacji MŚ.

Cash nie pojawił się na przedmeczowej konferencji prasowej, ale zrobił to kapitan zespołu, Robert Lewandowski. Była to okazja dla dziennikarzy do zapytania 33-latka, co myśli o nowym zawodniku w kadrze Paulo Sousy. - Otwarty, uśmiechnięty chłopak. Jest bardzo kontaktowy. Ale jeśli chodzi o boisko, to mieliśmy tylko dwie jednostki treningowe, z czego jedna wprowadzająca. Ale tu nie ma co mówić, bo jak ktoś gra w Premier League, to musi prezentować umiejętności i jakość. Tutaj jestem bardzo spokojny. Dla nas najważniejsze, że chce i nie boi się, przede wszystkim - stwierdził Lewandowski.

- Każdy przypadek jest inny. Widać u niego wielką chęć bycia na zgrupowaniu, trenowania i pokazania swoich umiejętności czy pomocy. Każdy wie, po co przyjeżdża na reprezentację, wie, jaki to jest zaszczyt. Mam nadzieję, że on to poczuł od pierwszego dnia i od razu zda sobie sprawę, o czym mówimy i o czym myślimy. Pod tym względem bardziej ta wewnętrzna chęć reprezentowania Polski da mu dodatkową moc, by z uśmiechem przyjeżdżać na zgrupowanie. A przede wszystkim z chęcią do gry - dodał napastnik Bayernu Monachium.

Reprezentacja Polski przygotowuje się do dwóch meczów, które rozegra w ciągu najbliższego tygodnia. Pierwsze spotkanie odbędzie się 12 listopada z Andorą na wyjeździe. Następnie trzy dni później biało-czerwoni zagrają na Stadionie Narodowym w Warszawie z Węgrami. Wyniki w obu starciach są kluczowe w kontekście ewentualnego awansu do baraży mistrzostw świata w Katarze.