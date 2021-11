Robert Lewandowski dostał pytanie o Złotą Piłkę. Wtem tajemniczy uśmiech

Trwa zgrupowanie reprezentacji Polski w Gironie przed kluczowymi meczami o awans do baraży el. MŚ w Katarze. Przeciwnikami biało-czerwonych będą Andora (piątek) oraz Węgry (poniedziałek). We wtorek odbyła się konferencji prasowa, na której stawił się kapitan - Robert Lewandowski.

W kadrze w najbliższych dniach zadebiutuje Matty Cash, piłkarz Aston Villi. I to o niego padło pierwsze pytanie.

- Otwarty, uśmiechnięty chłopak. Jest bardzo kontaktowy. Ale jeśli chodzi o boisko, to mieliśmy tylko dwa treningi. Ale tu nie ma co mówić, bo jak ktoś gra w Premier League, to musi prezentować odpowiedni poziom. Dla nas najważniejsze, że jest otwarty, widać u niego wielką chęć - stwierdził Lewandowski.

Zaskakujące słowa Paulo Sousy o Robercie Lewandowskim. "Kicker" cytuje

W ostatnim meczu z Andorą napastnik Bayernu doznał kontuzji i musiał zejść z murawy w 63. minucie. - Czy myślałem o tym, aby odpocząć w starciu z Andorą? Nie, absolutnie. Sztuczna murawa nie jest czymś, o czym się marzy, ale takie mecze też są. I trzeba się przygotować. My musimy szkolić atak pozycyjny. I robić to tak, by nie nadziać się na kontratak - stwierdził Lewandowski.

- Nie możemy już myśleć o barażach, bo jeszcze nie zapewniliśmy sobie awansu. Mecz z Andorą traktujemy jak każdy inny mecz w eliminacjach. Musimy się do niego przygotować na 100% i tak do tego podchodzimy.

Z kim Lewandowski chciałby grać w ataku?

Kapitan został też spytany o różnicę w grze, w zależności od tego, czy jego partnerem będzie: Krzysztof Piątek, Arkadiusz Milik czy Karol Świderski.

- Jak się gra dopiero pierwszy, drugi czy trzeci mecz z kimś, to bywają jakieś nieporozumienia. Ale znam dobrze wszystkich. Grałem z nimi już wystarczająco dużo, aby wiedzieć, jak z nimi współpracować. Potrafię się dostosować do zawodnika, z którym gram - powiedział napastnik.

Padło też pytanie o Złotą Piłkę

Lewandowski jest w gronie faworytów do wygrania tego plebiscytu. Niedawno Zbigniew Boniek nawet zasugerował, że to właśnie Polak wygra prestiżową nagrodę.

- Nie myślę teraz o tym. Spokojnie do tego podchodzę. Teraz wolę się skupić na aktualnych rzeczach. Jest jeszcze trochę do roboty przed galą, więc to są moje priorytety. O Złotej Piłce pomyślę pewnie w dniu gali, albo dzień wcześniej. Wtedy zacznę się głowić. Teraz nie ma sensu o tym rozmawiać, choć wiadomo, że to wielka rzecz - oświadczył z tajemniczym uśmiechem na ustach Lewandowski.

Drużyna Paulo Sousy zajmuje drugie miejsce w tabeli grupy I z 17 punktami i traci trzy punkty do Anglii. Biało-czerwoni mają też dwa punkty przewagi nad Albanią i mogą sobie zapewnić udział w barażach jeszcze przed meczem z Węgrami. Aby tak się stało, trzeba pokonać Andorę i liczyć, że Albańczycy nie wygrają z Anglią.

Terminarz grupy I w ostatnich kolejkach el. MŚ w Katarze

a) piątek, 12 listopada:

Andora – Polska (20:45),

Anglia – Albania (20:45),

Węgry – San Marino (20:45).

b) poniedziałek, 15 listopada:

Polska – Węgry (20:45),

Albania – Andora (20:45),

San Marino – Anglia (20:45).

Tabela grupy I po ośmiu kolejkach eliminacji