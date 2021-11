Kolejne osłabienie rywali Polaków w najważniejszym meczu el. do mundialu

W niedzielę informowaliśmy, że Peter Gulacsi, podstawowy bramkarz Węgrów nie przyjedzie na listopadowe zgrupowanie kadry. Zostanie w Niemczech, by wyleczyć kontuzję. W jego miejsce powołano Petera Szappanosa (Honvedu Budapeszt), ale w bramce raczej zagra doświadczony Adam Bogdan (Ferencvaros).

REKLAMA

Zobacz wideo To może być nowa gwiazda reprezentacji Polski. "Euforia wśród kibiców"

Media donoszą o przyszłości Ramosa w PSG. Jego brat zabrał głos

Kolejny problem Węgrów

To nie koniec problemów. Willi Orban, podstawowy gracz węgierskiej kadry od meczu RB Lipsk - PSG (2:2) w Lidze Mistrzów zmaga się z urazem uda i też nie przyjedzie na zgrupowanie. Teraz Węgierska federacja poinformowała na Twitterze, że 25-letni napastnik Dániel Sallói również nie pomoże reprezentacji. Powodem jego absencji jest fakt, że jego klub - amerykański Sporting Kansas City nie zgodził się na wyjazd zawodnika na zgrupowanie.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Węgierska federacja nie wyjaśniła, w jaki sposób Sporting Kansas City uzasadnił swoją decyzję. - Z pewnością wynika to z faktu, że play-offy MLS rozpoczną się po listopadowej przerwie na reprezentacje i amerykański klub nie chce, by Salloi wrócił do klubu zmęczony - czytamy w węgierskim dzienniku sportowym "Nemzeti Sport"

Tym bardziej że Dániel Sallói jest bardzo ważną postacią drużyny. W tym sezonie w 30 meczach zdobył szesnaście bramek i miał osiem asyst. Jest najskuteczniejszym zawodnikiem drużyny.

W kadrze Węgier zadebiutował on 20 września tego roku w meczu z Anglią. Dotychczas zagrał cztery razy.

Reprezentacja Węgier ma już tylko matematyczne szanse na miejsce barażowe w grupie I. Na dwie kolejki przed końcem eliminacji zespół Marco Rossiego traci do drugiej Polski sześć punktów, a do tego ma gorszy bilans bramkowy aż o szesnaście goli.

To oznacza, że Węgrzy w listopadzie musieliby rozgromić zarówno San Marino, jak i Polskę, a także liczyć na porażkę Polaków z Andorą oraz stratę czterech punktów przez Albanię w meczach z Anglią i Andorą. Szanse na taki scenariusz graniczą z cudem.

Piłkarz zrobił coming out, teraz boi się jechać na mundial. "Tam karzą śmiercią"

Skład reprezentacji Węgier na mecze z Polską i San Marino:

Bramkarze:

Ádám Bogdán,

Dénes Dibusz (obaj Ferencváros),

Peter Szappanos (Budapest Honved)

Obrońcy:

Botond Balogh (Parma),

Endre Botka (Ferencváros),

Attila Fiola (Fehérvár FC),

Akos Kecskes (FK Niżny Nowogród),

Adam Lang (Omonia Nikozja),

Zsolt Nagy,

Csaba Spandler (obaj Puskas Akademia),

Attila Szalai (Fenerbahçe),

Pomocnicy:

Daniel Gazdag (Philadelphia Union),

Laszlo Kleinheisler (NK Osijek),

Adam Nagy (Pisa),

Nego Loic (Fehérvár FC),

András Schäfer (FC DAC 1904),

Dominik Szoboszlai (RB Lipsk),

Bálint Vécsei (Ferencváros).

Napastnicy: