Najnowsze informacje ws. Matty'ego Casha! Paulo Sousa potwierdza

Konferencja zaczęła się od pytania o zdrowie Paulo Sousy. Szkoleniowiec reprezentacji Polski, zmagał się z koronawirusem. - Na szczęście wszystko minęło szybko, choć nie były to łatwe momenty. Trzy dni gorączki, miałem kaszel, ból gardła, głowy i zatkany nos. Po trzech dniach objawy minęły i mogłem pojeździć na rowerku. Odczekałem 10 dni i potem mogłem wykonać test, który dał wynik negatywny. Drugi też był negatywny i teraz jestem tutaj – powiedział trener.

REKLAMA

Zobacz wideo To może być nowa gwiazda reprezentacji Polski. "Euforia wśród kibiców"

Głównym tematem konferencji był debiutant – Matty Cash. Zawodnik Aston Villi jest podekscytowany przed debiutem w ekipie biało-czerwonych, co podkreślił Jakub Kwiatkowski, rzecznik kadry w rozmowie z Kacprem Sosnowskim na Sport.pl. "Czuć, że jest podekscytowany tym powołaniem i bardzo pozytywnie nastawiony. Niemal codziennie dzwoni, pyta o różne rzeczy i jest ze mną w kontakcie. Myślę, że to taka osoba, która w tej kadrze szybko zaaklimatyzuje" - powiedział.

Matty Cash gotowy do gry. "Sytuacja jest prosta"

Pozostawało pytanie, czy dopełnione zostały wszelkie formalności w związku z grą Casha dla reprezentacji Polski. - Na ten moment wszystkie informacje które mam pokazują, że mamy opcję, aby ten zawodnik mógł wystąpić. Jeśli chodzi o planowanie meczu z Andorą, to uwzględniam go jako piłkarza, który może zagrać – powiedział Paulo Sousa.

Reprezentacja Polski gra kluczowe mecz el. MŚ. Kiedy i o której oglądać? [TERMINARZ]

- Sytuacja jest prosta. Jesteśmy w bezpośrednim kontakcie z FIFA. Stwierdzono, że to na federacji spoczywa odpowiedzialność, żeby mieć wiedzę czy piłkarz może wystąpić. Tak samo jak żółtymi kartkami. Jeżeli Matty jest naszym zdaniem gotowy, to nie potrzebujemy żadnej formalnej zgody. Gdybyśmy bardzo chcieli ją mieć, to trzeba dopełnić pewne formalności, bo ma paszport Wielkiej Brytanii. Więc mógłby grać w czterech reprezentacjach. Zwróciliśmy się z pytaniem, żeby otrzymać oświadczenie potwierdzające, że u nich nie zagrał. Dostaliśmy odpowiedź od Anglików i Walijczyków. Nie mamy takich listów od Szkotów i Irlandczyków – dodał rzecznik kadry, Jakub Kwiatkowski.

Matty Cash może więc wystąpić już w meczu z Andorą. Paulo Sousa zdradził, jak widzi rolę nowego piłkarza w kadrze. - Ja widzę go że będzie wyprowadzał akcję z prawej obrony. Będzie poruszał się na całej długości boiska. Będzie grał intensywnie, jest w stanie stawić temu czoła. Będzie skutecznie konkurował z innymi zawodnikami. Matty Cash to okazja, żeby Jóźwiaka przestawić na lewą stronę, tak samo jak Frankowskiego. Matty to okazja żeby inaczej ustawić zespół – powiedział Paulo Sousa. Nie chciał jednak zdradzić, czy Cash rzeczywiście zagra w którymś z dwóch najbliższych meczów w reprezentacji. - Musi konkurować z innymi i ma być gotowy kiedy ja i mój sztab zdecydujemy żeby zagrał. Tyle mogę powiedzieć. To jest inna opcja niż te, co mieliśmy wcześniej. Ale ja nie mogę zagwarantować, że będzie grał. Musi konkurować z innymi. Musi pokazać, że jest lepszy. Cieszę się, że jest z nami już teraz. Im wcześniej zawodnik dołącza, tym więcej ma czasu na nauczenie się naszej gry i na integrację – powiedział Sousa.

Pewną przeszkodą może być jednak komunikacja. Matty Cash nie mówi w języku polskim. Sousa nie widzi jednak w tym większego problemu i wierzy, że zawodnik Aston Villi szybko zintegruje się z resztą zespołu. - Nasza drużyna to rodzina. Zawodnicy to rozumieją i mają świadomość, że na takiej zasadzie działa reprezentacja narodowa. Jest ważniejsza niż każdy piłkarz. Ważna jest integracja. Im dłużej znam Matty'ego, tym lepiej go rozumiem i większą więź czuję. Jestem pewien, że dobrze zintegruje się z innymi. Jest pozytywnym człowiekiem. Dobrze że kogoś takiego mamy. Jeśli chodzi o komunikację, to można znaleźć sposób. Szacunek to podstawa. Przyjaźń, zamiłowanie do drużyny narodowej. To są rzeczy, które leżą u podstaw tej reprezentacji. Mam nadzieję, że Matty Cash szybko się wkomponuje do systemu. Dzisiaj już z nim rozmawiałem, jutro też będę – zdradził szkoleniowiec.

Wielkie osłabienia reprezentacji Węgier! Gwiazda nie zagra w meczu z Polską

Paulo Sousa o polskiej piłce. "To nie jest częste, że ktoś przenosi się z ligi polskiej do obcej i wskakuje do jedenastki

Paulo Sousa został zapytany o zawodników, którzy zostali powołani, ale mają problem z regularną grą w klubie, jak na przykład Tymoteusz Puchacz czy Przemysław Płacheta. Sousa postanowił w tym miejscu szerzej wypowiedzieć się na temat polskiej piłki. - Musimy zdobywać tytuły, wygrywać mecze, ale pojawiają się problemy. Takie problemy zawsze będą występować. Musimy iść naprzód swoją drogą. Mam na myśli polski futbol. Kiedy idziemy do przodu, patrzymy pod nogi. Na ten moment sobie myślę, że Polska jeśli chodzi o piłkę nożną potrzebuje reformy strukturalnej. Żebyśmy mogli konkurować na najwyższym poziomie i myśleć o konkurowaniu na poziomie międzynarodowym, żeby polskie kluby konkurowały. Potrzebna jest duża reforma strukturalna. Nie tylko teoria, ale i praktyka. Ja muszę skupić się na teraźniejszości. Ale to takie moje luźne przemyślenia. Są zawodnicy którzy wyjeżdżają, ale potem borykają się z problemami. Często potrzebują dużo czasu. To nie jest częste, że ktoś przenosi się z ligi polskiej do obcej i wskakuje do jedenastki od razu. Zawodnicy muszą nadgonić pewne zaległości. Im piłkarz młodszy, tym łatwiej tego dokonać. Polska nie powinna myśleć o rezultatach, ale myśleć o całym procesie, który ma doprowadzić do sukcesu. Porównajmy potencjał Polski, 40-milionowego kraju, z Portugalią, Holandią, Belgią i Szwajcarią. Te kraje mają mniej mieszkańców, a poziom jest wyższy – powiedział selekcjoner.

Nie zabrakło też tematu najbliższego rywala. Paulo Sousa przestrzegał przed zlekceważeniem Andory. Zapewnił też, że jego drużyna nie myśli o meczu z Węgrami. - Koncentrujemy się na najbliższym meczu. Dopiero potem będziemy analizować sytuacje i grę poszczególnych piłkarzy. I potem będziemy iść dalej. Jak wyciągniemy wnioski, to będziemy zastanawiać się co dalej. Oczekuję, że będziemy grać z drużyną agresywną, na granicy faulu. Mam nadzieję, że sędzia stanie na wysokości zadania. Sędziowie mają tendencję do chronienia słabszych zespołów, ale trzeba chronić futbol. Tu chodzi o dobro naszych piłkarzy. To też kwestia szacunku. Możemy grać agresywnie, ale w ramach gry. Chcę, żebyśmy zagrali najlepiej i skoncentrowali się na meczu. Pamiętam ostatni mecz z Andorą. Zdobyć pierwszą bramkę nie było łatwo. Albania wygrała z nimi 1:0. Niewiele im zabrakło z Węgrami. Nawet na Wembley - zobaczcie kiedy stracili pierwszą bramkę – wyliczał selekcjoner.

PZPN wyjaśnia słowa Kuleszy o końcu umowy z Sousą. Co prezes miał na myśli?

Obecnie reprezentacja Polski zajmuje drugie miejsce w tabeli grupy I z 17 punktami i traci trzy punkty do Anglii. Biało-czerwoni mają też dwa punkty przewagi nad Albanią i może sobie zapewnić udział w barażach jeszcze przed meczem z Węgrami. Aby tak się stało, kadra prowadzona przez Paulo Sousę musi pokonać w piątek 12 listopada Andorę, natomiast Albańczycy nie mogą wygrać z Anglią.