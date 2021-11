Prezes PZPN tanowczo tłumaczy sytuację Paulo Sousy. Bez przebaczenia

W poniedziałek 8 listopada rozpocznie się zgrupowanie reprezentacji Polski przed ostatnimi spotkaniami eliminacji mistrzostw świata w Katarze. Wyjątkowo odbędzie się ono nie w Polsce, a w Hiszpanii. Dokładnym miejscem stacjonowania naszej kadry będzie hotel Camiral koło Girony.

REKLAMA

Zobacz wideo To może być nowa gwiazda reprezentacji Polski. "Euforia wśród kibiców"

Znamy pary 1/8 finału Pucharu Polski. Legia i Lech się cieszą. Hit z udziałem Widzewa

W trakcie najbliższego zgrupowania reprezentacja Polski rozegra dwa spotkania - z Andorą na wyjeździe (12.11) i z Węgrami na Stadionie Narodowym (15.11). Te mecze rozstrzygną ostatecznie o tym czy drużyna prowadzona przez Paulo Sousę awansuje na przyszłoroczny mundial lub przynajmniej dostanie się do baraży.

W ostatnich dniach w rosyjskiej prasie pojawiały się informacje, że Stanisław Czerczesow rozmawiał z Cezarym Kuleszą na temat przejęcia reprezentacji Polski. - Jak podaje nam jedno ze źródeł z Polski, prezes PZPN-u kontaktował się z Czerczesowem, ale rozmowa była nieoficjalna. Inne źródło twierdzi, że Czerczesow chciałby pracować z reprezentacją Polski. Na ten moment za wcześnie jest na to, aby rozmawiać na temat zatrudnienia Rosjanina. Zespół prowadzony przez Paulo Sousę musiałby nie zakwalifikować się na mistrzostwa świata, a to stanie się albo w listopadzie, jeśli Polska nie zajmie jednego z dwóch pierwszych miejsc w grupie, albo w marcu, jeśli przegra baraże" – czytamy w serwisie matchtv.ru.

Scenariusz, w którym Czerczesow przejmuje reprezentację Polski jest jednak mało prawdopodobny. Jak informował Jakub Seweryn ze Sport.pl, Cezary Kulesza nie ma zamiaru zmieniać trenera i zatrudniać Czerczesowa. Temat przejęcia kadry przez Rosjanina powraca, bo on sam bardzo chętnie podjąłby się pracy w Polsce.

Kulesza o przyszłości Paulo Sousy. "W moim myślach nie ma i nie było tematu zmiany selekcjonera"

Teraz sam prezes PZPN Cezary Kulesza postanowił zabrać głos na ten temat w rozmowie z PAP. - Każdy trener i prezes klubu broni się wynikami. A Paulo Sousa z ostatnich pięciu meczów wygrał cztery i jeden zremisował - z Anglią w Warszawie. Dlatego naprawdę, nawet w moich myślach, nie ma i nie było tematu zmiany selekcjonera. Trener ma moje pełne zaufanie, kilka razy spotkaliśmy się, rozmawialiśmy. Mamy dobry kontakt. Trener wie, że może liczyć na moje wsparcie w każdej ważnej dla niego sprawie. Jako drużyna też idziemy w dobrym kierunku. Aby tylko nie zapeszyć - powiedział Kulesza

I dodał: - Nie wybiegam dalej w przyszłość. Czekamy na mecze marcowe. To wówczas będzie najpoważniejszy sprawdzian dla naszej reprezentacji i koncepcji, którą przyjął trener Sousa. W piłce nie da się wszystkiego zaplanować, ale wierzę, że jesteśmy w stanie skutecznie powalczyć o udział w mistrzostwach świata. I automatycznie, jeśli nie awansujemy, kontrakt zostaje rozwiązany.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Obecny kontrakt Sousy z kadrą biało-czerwonych obowiązuje do końca listopada tego roku i w przypadku braku awansu do baraży zostanie automatycznie rozwiązany, natomiast w przypadku awansu do nich zostanie przedłużony co najmniej do marca 2022 roku.

Selekcjoner otrzymał niedawno pozytywny wynik testu na koronawirusa i ostatnie dni spędził w izolacji. W czwartek Portugalczykowi kończy się kwarantanna i wygląda na to, że jego poniedziałkowy przylot do Hiszpanii nie jest zagrożony.

- Trener kończy kwarantannę, nie musi już mieć dodatkowych badań. Może więc bez przeszkód wciąż udział od początku w zgrupowania w Hiszpanii - powiedział rzecznik kadry Jakub Kwiatkowski w rozmowie z PAP. Poinformował także, że zbiórka piłkarzy przewidywana jest na godzinę 13:00, ale nie jest to "sztywny" termin. - Zdajemy sobie sprawę, że zawodnicy mają różne połączenia lotnicze, więc możliwe są ewentualne krótkie spóźnienia - dodał rzecznik.

Kompletny niewypał na wylocie z Bayernu Monachium. "Jego jakość..."

Na mistrzostwa świata w Katarze awansują zwycięscy grup eliminacyjnych. Drużyny, które zajmą drugie miejsca, zagrają natomiast w barażach. Polacy zajmują w tej chwili właśnie pozycję wicelidera grupy I ze stratą trzech punktów do prowadzących Anglików. Nasi kadrowicze muszą jednak oglądać się także za siebie, ponieważ na trzeciej pozycji z zaledwie dwoma punktami straty do reprezentacji Polski plasują się Albańczycy.

Tabel grupy I europejskich eliminacji MŚ 2022: