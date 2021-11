Alarm! Rewelacja nie przyjedzie na zgrupowanie reprezentacji. Złamanie kości

Buksa doznał kontuzji śródstopia, która nie pozwoli mu na przyjazd na zgrupowanie reprezentacji Polski przed ostatnimi meczami eliminacji mistrzostw świata w 2022 roku. Powodem jest złamanie III kości śródstopia.

REKLAMA

Zobacz wideo "To jest wymarzony trener Legii Warszawa. Gołębiewski tylko do końca sezonu"

Kontuzja Adama Buksy. Nie zagra w meczach polskiej kadry

"Zawodnika czeka kilkutygodniowa przerwa w treningach. Na ten moment sztab kadry nie przewiduje dodatkowych powołań w miejsce kontuzjowanego Buksy" - poinformował na Twitterze rzecznik polskiej kadry, Jakub Kwiatkowski.

Buksa to kluczowy żołnierz Sousy. Ale Portugalczyk będzie miał jak go zastąpić

Dla Paulo Sousy Buksa był bardzo ważnym ogniwem polskiej kadry w ostatnich spotkaniach. Grał w wyjściowym składzie reprezentacji dwukrotnie przeciwko Albanii i raz w meczu z Anglią. W pierwszym spotkaniu z Albanią we wrześniu na Stadionie Narodowym zdobył nawet jedną bramkę.

Węgrzy zostali surowo ukarani i grzmią: To przez Polaków

Więcej treści sportowych znajdziesz też na stronie głównej Gazeta.pl.

Na szczęście dla portugalskiego szkoleniowca wypadł mu zawodnik z pozycji, którą na listopadowe zgrupowanie ma obsadzoną bardzo szeroko. Poza Buksą w roli napastników na zgrupowanie mieli przyjechać aż czterej zawodnicy: Robert Lewandowski, Karol Świderski, Arkadiusz Milik i Krzysztof Piątek. Kontuzja Buksy sprawia, że coraz ciekawsza stanie się rywalizacja o rolę drugiego napastnika kadry po Lewandowskim.

Na Narodowym powstanie szpital. I wiadomo już, co z meczem z Węgrami w el. MŚ 2022

Buksa blisko odejścia z MLS. Przyszłość napastnika wkrótce się wyjaśni

Obecnie rozstrzyga się także kwestia dotycząca transferu Buksy. Wszystko wskazuje na to, że dni napastnika w MLS są policzone. Polak najprawdopodobniej już w zimowym okienku transferowym wróci do Europy. Kilka dni temu znany włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio zapowiadał przeprowadzkę napastnika New England Revolution do Premier League, ale wcześniej pojawiały się informacje między innymi o zainteresowaniu ze strony AS Monaco. Teraz o możliwych kierunkach mówił także dziennikarz ESPN, Janusz Michalik w "Kanale Sportowym". - To już koniec Buksy w MLS. Wkrótce kończy się sezon, nie zostanie na kolejny. To będzie to samo, co z Przemkiem Frankowskim. Nie chcę jednak za dużo zdradzić - stwierdził.

Paulo Sousa może powołać jeszcze trzech piłkarzy. Wszystko przez żółte kartki

Buksa w swojej karierze przed przejściem do MLS nie grał więcej poza Polską. Był zawodnikiem Lechii Gdańsk, Pogoni Szczecin, Zagłębia Lubin, a w karierze juniorskiej występował w barwach krakowskich klubów - Hutnika, Wisły, czy Garbarni. W reprezentacji rozegrał do tej pory pięć spotkań i zdobył pięć bramek.