Matty Cash zabrał głos po powołaniu do reprezentacji Polski. I to po polsku

Już w następny poniedziałek 8 listopada w Warszawie rozpocznie się zgrupowanie reprezentacji Polski przed ostatnimi meczami eliminacji mistrzostw świata w Katarze. Nasi kadrowicze zmierzą się najpierw 12 listopada z Andorą na wyjeździe, a następnie 15 listopada z Węgrami na Stadionie Narodowym

REKLAMA

Zobacz wideo Eric Abidal pod wrażeniem Polaka. "On może być, tak jak Lewandowski, przykładem dla młodych piłkarzy"

Cash z pierwszym powołaniem. Jedna niespodzianka na liście

Dzisiaj natomiast ogłoszona została oficjalna lista powołanych zawodników na listopadowe zgrupowanie. Wśród 27 szczęśliwców zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami znalazło się miejsce dla Matty'ego Casha, który dopiero co odebrał polski paszport. Oprócz tego obyło się bez większych niespodzianek, choć za taką może być uważane powołanie dla Kamila Grabary, który do tej pory nie był powoływany przez selekcjonera Paulo Sousę. W ostatnim czasie przeniósł się do FC Kopenhaga i jego kariera nabrała tempa.

Kim jest Matty Cash, nowy reprezentant Polski? Plan Paulo Sousy wypalił

Wokół Matty'ego Casha było ostatnio bardzo dużo szumu. Pojawili się zarówno zwolennicy jak i zaciekli przeciwnicy powołania dla piłkarza Aston Villi. Ten jednak sam wielokrotnie podkreślał, że bardzo chce zostać nowym zawodnikiem reprezentacji Polski i w końcu osiągnął swój cel. 24-latek zdążył już zresztą skomentować swoje pierwsze powołanie najpierw za pośrednictwem Instagrama, a następnie Twittera i to w dodatku po polsku.

- Dziś zostałem powołany do reprezentacji Polski. To wyjątkowy dzień dla mnie i mojej rodziny. Spełniły się nasze marzenia. Otrzymanie tej szansy jest to dla mnie wielkim zaszczytem. Nie mogę się już doczekać spotkania z kolegami z drużyny i gry dla mojego kraju. Do boju Polsko - napisał Cash.

Twitter komentuje powołanie dla Casha. "Przyjedzie w bardzo dobrej formie"

Od razu po powołaniu dla Matty'ego Casha pojawiło się także wiele komentarzy ekspertów na ten temat zarówno w Polsce jak i w Wielkiej Brytanii. Większość głosów jest zdecydowanie pozytywna.

- Dla mnie hitem byłoby, gdyby teraz Sousa nie powołał Casha, bo mu nie pasuje do koncepcji. A tak, powołał, wszyscy wiedzieli - napisał dyrektor Canal + Sport Michał Kołodziejczyk.

Paulo Sousa zdecydował. Są powołania, a na liście Matty Cash! I to nie koniec

- Mateusz Gotówka po raz pierwszy został powołany do reprezentacji Polski...lub Matty Cash, jeśli wolisz! - żartował popularny portal Whoscored.com.

- Dobrze widzieć Matty’ego Casha w polskiej kadrze. Na zgrupowanie przyjedzie w bardzo dobrej formie. Wczoraj jeden z nielicznych zawodników Aston Villi, który pokazał się z dobrej strony w meczu z West Hamem (1:4). Jestem bardzo ciekaw jak go Sousa wkomponuje - zastanawiał się dziennikarz Sport.tvp.pl Maciej Łuczak.

- Kawał ekipy, gdy wszyscy zdrowi - zauważył natomiast dziennikarz Sport.pl Jakub Seweryn odnosząc się do całej listy powołanych.