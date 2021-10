Jan Bednarek ocenił współpracę z Paulo Sousą w reprezentacji Polski. "To widać"

Paulo Sousa pełni funkcję selekcjonera reprezentacji Polski od stycznia 2021 roku. Portugalczyk na początku kadencji sporo eksperymentował ze składem biało-czerwonych, co znalazło odzwierciedlenie m.in w wynikach kadry. Do momentu zakończenia Euro 2020 Polacy wygrali zaledwie jeden mecz - konkretniej 3:0 z Andorą w drugiej kolejce el. MŚ w Katarze. Wyniki polepszyły się po mistrzostwach Europy, a reprezentacja Polski jest bardzo blisko gry w marcowych barażach.

Jan Bednarek komentuje współpracę z Paulo Sousą. "Widać to w meczach"

Jan Bednarek był gościem programu Jej Wysokość Premier League na antenie Canal+ Sport. Defensor Southampton został zapytany o współpracę z Paulo Sousą w reprezentacji Polski. Bednarek wskazał jedną rzecz, nad którą biało-czerwoni pracują. "Teraz najwięcej pracujemy nad grą w wysokim pressingu, by kontrolować swojego rywala w strefie. To sprawi, że nie damy mu przestrzeni i będziemy go kryć. Myślę, że to widać w naszych meczach, mocno to rozwinęliśmy. Idziemy wysoko i staramy się szybko odebrać piłkę. Tracimy mniej bramek i idziemy w dobrym kierunku" - powiedział.

Słowa Jana Bednarka naturalnie znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości. Włącznie z Euro 2020 biało-czerwoni zagrali osiem meczów i stracili w nich aż 14 bramek. Po mistrzostwach Europy wygląda to dużo lepiej, ponieważ Polacy zagrali w pięciu meczach i łącznie puścili tylko trzy gole. Dodatkowo reprezentacja Polski znajduje się w czołówce el. MŚ w Katarze pod względem zdobytych bramek. Biało-czerwoni mają ich na koncie 25, a lepszym wynikiem mogą się pochwalić tylko Holendrzy (29) oraz Duńczycy (27).

Reprezentacja Polski w dziewiątej kolejce eliminacji zagra z Andorą. Kadra prowadzona przez Paulo Sousę zapewni sobie możliwość gry w barażach, jeśli wygrają swoje spotkanie, a Albania nie będzie w stanie pokonać Anglii. Mecz Andora - Polska odbędzie się w piątek 12 listopada o godzinie 20:45 na Estadi Nacional.