Alarm! Matty Cash może nie zagrać w listopadowych meczach reprezentacji Polski

Matty Cash otrzymał polskie obywatelstwo we wtorek 26 października. Prezydent Andrzej Duda i wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł potwierdzili ten fakt na oficjalnym spotkaniu w Pałacu Prezydenckim. Wszystko wskazuje na to, że Cash pojawi się wśród powołanych na listopadowe zgrupowanie reprezentacji Polski.

Trwają formalności w związku z grą Casha dla Polski. PZPN zdąży przed meczami?

To jednak nie koniec procedur związanych z grą piłkarza Aston Villi dla reprezentacji Polski. W PZPN trwają prace, aby wszystko załatwić możliwie szybko. Dokumenty podpisane przez wojewodę mazowieckiego mają trafić do Londynu, a tam konsul wystawi piłkarzowi paszport tymczasowy. To jednak nie wszystko.

Istotne są też dokumenty, na które PZPN czeka od angielskiej federacji. Mowa o zaświadczeniu, że Matty Cash ani razu nie wystąpił w meczu angielskiej drużyny narodowej. Chodzi o uniknięcie ewentualnych oskarżeń, że w polskiej drużynie wystąpił zawodnik nieuprawniony. Po tym, jak angielska federacja prześle PZPN-owi taki dokument, ten musi od razu powędrować do FIFA.

Dodatkowo PZPN musi dostarczyć także skan paszportu Janiny Kalisiewicz, czyli polskiej babci Casha, a także wniosek zawodnika o zmianę federacji podpisany przez samego zawodnika. Po złożeniu kompletu dokumentów FIFA będzie mogła wyrazić zgodę, aby piłkarz wystąpił w najbliższych meczach kadry.

Załatwienie wszystkiego jest tylko kwestią czasu. Jak dowiedziała się Interia, PZPN trzyma rękę na pulsie i wszystko powinno być załatwione do meczu z Andorą i Węgrami.

1 listopada powinniśmy poznać nazwiska powołanych piłkarzy na listopadowe zgrupowanie, które rozpocznie się 8 listopada na północy Hiszpanii. Dzięki temu kadrowicze nie stracą ośmiu godzin na przelot dzień przed meczem z Andorą.

Polska zagra z Andorą 12 listopada, a z Węgrami trzy dni później w Warszawie. Aby zakwalifikować się do baraży o MŚ 2022 w Katarze, czyli zająć drugie miejsce w grupie, w praktyce musi zdobyć cztery punkty. Baraże, przy przegranej Albanii z Anglią, może dać nam tylko wygrana z Andorą.