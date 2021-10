Nowy bramkarz w reprezentacji Polski? Paulo Sousa szykuje zaskakujące powołanie

Już niedługo odbędzie się kolejne zgrupowanie reprezentacji Polski przed meczami eliminacyjnymi do mistrzostw świata w Katarze. Już wkrótce powinniśmy poznać nazwiska powołanych zawodników. Wśród nich może pojawić się nowy bramkarz. Jest to podyktowane końcem kariery Łukasza Fabiańskiego i kontuzją Bartłomieja Drągowskiego.

Nowy bramkarz w reprezentacji Polski? Do trzech razy sztuka

Chodzi o Kamila Grabarę, golkipera FC Kopenhagi. O zainteresowaniu Paulo Sousy tym zawodnikiem we wtorek informowaliśmy na Sport.pl. "Niedzielny mecz Grabary z Vejle na żywo ma obserwować trener bramkarzy Paulo Jorge Fernandes Grilo. Co ciekawe, Grabara miał już dwa razy pojawić się na zgrupowaniu dorosłej reprezentacji. Najpierw w marcu, gdy koronawirusem zaraził się Łukasz Skorupski, potem w październiku za kontuzjowanego Bartłomieja Drągowskiego. Grabarze w awaryjnym zgrupowaniu najpierw przeszkodził klub, a ostatnio problemy zdrowotne. Wiele wskazuje na to, że obok Wojciecha Szczęsnego i Skorupskiego w listopadzie wreszcie dotrze on na zgrupowanie" – pisał Kacper Sosnowski.

Jak dowiedziała się Interia, szanse na powołanie dla Grabary są duże. Paulo Sousa już od początku swojej kadencji przygląda się golkiperowi Kopenhagi. Szkoleniowiec bramkarzy w reprezentacji Polski po obejrzeniu niedzielnego meczu ma spotkać się z Grabarą. Dzień później ogłoszone zostaną powołania na najbliższe zgrupowanie.

Kiepska passa Grabary

O swoich ostatnich występach Grabara chciałby pewnie jak najszybciej zapomnieć. W meczu Ligi Konferencji Europy, w którym jego zespół mierzył się z PAOK Saloniki, w 9. minucie Grabara zaliczył niefortunne wyjście przed własne pole karne. Tam Polak zatrzymał piłkę ręką i zobaczył czerwoną kartkę. Jego drużyna przegrała 1:2. Z kolei w ligowym meczu z Broendby sprokurował rzut karny. Jednak Grabara ma pewne miejsce w bramce Kopenhagi - zagrał w tym sezonie w 22 meczach.

Listopadowe zgrupowanie kadry rozpocznie się 8 listopada na północy Hiszpanii. Dzięki temu kadrowicze nie stracą ośmiu godzin na przelot dzień przed meczem z Andorą.

Polska zagra z Andorą 12 listopada, a z Węgrami trzy dni później w Warszawie. Aby zakwalifikować się do baraży o MŚ 2022 w Katarze, czyli zająć drugie miejsce w grupie, w praktyce musi zdobyć cztery punkty. Baraże, przy przegranej Albanii z Anglią, może dać nam tylko wygrana z Andorą.