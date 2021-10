Najnowsze informacje o stanie zdrowia Paulo Sousy. "Bardzo mocne symptomy"

W środę PZPN opublikował oficjalny komunikat w mediach społecznościowych, w którym potwierdził wykrycie koronawirusa u selekcjonera reprezentacji Polski. "W wyniku zaistniałej sytuacji wobec Paulo Sousy została wprowadzona standardowa procedura izolacji, zgodnie z obowiązującymi w Portugalii przepisami sanitarnymi" - mogliśmy przeczytać.

REKLAMA

Zobacz wideo

Robert Lewandowski przerwał milczenie po klęsce Bayernu Monachium

Według wcześniejszych informacji Sport.pl Sousa najbliższe dni spędzi w domu w Portugalii, skąd w najbliższych dniach wyśle do PZPN listę powołanych na listopadowe zgrupowanie. Portugalczyk uczyni to najpóźniej w poniedziałek 1 listopada. Choć samo zgrupowanie rozpocznie się już 8 listopada, obecność na nim Sousy na dzisiaj nie jest zagrożona.

O chorobie Portugalczyka jako pierwsze napisały Meczyki.pl i WP SportoweFakty. Paulo Sousa przed planowanym na najbliższy weekend przyjazdem do Polski otrzymał pozytywny wynik testu antygenowego na obecność COVID-19. To oznacza, że będzie musiał zmienić swoje plany, a planował wizytę na trzech meczach ekstraklasy - Cracovii z Radomiakiem Radom, Jagiellonii Białystok z Piastem Gliwice oraz Legii Warszawa z Pogonią Szczecin. Ponadto portugalski selekcjoner miał w czwartek również obejrzeć mecz Ligi Europy Legia - Napoli.

Nowe informacje dot. zakażenia koronawirusem przez Paulo Sousę. "Blisko 40 stopni"

Nowe informacje na temat stanu zdrowia selekcjonera reprezentacji Polski przekazał Jakub Kwiatkowski, rzecznik prasowy PZPN w rozmowie z Radiem Zet. - Miałem kontakt z trenerem wczoraj około 21:00. Symptomy choroby były u niego bardzo mocne, w tym wysoka gorączka, blisko 40 stopni. Trener źle poczuł się po powrocie z Anglii. Lekarz zarządził profilaktyczny, szybki test antygenowy. Ten dał wynik pozytywny. Badanie powtórzono dokładniejszym testem PCR. Wczoraj jego wynik potwierdził zakażenie koronawirusem - przyznał Kwiatkowski.

I dodał: - Na ten moment nie ma co siać paniki. Do startu zgrupowana reprezentacji zostało jeszcze 10 dni. Trener jest zaszczepiony, więc w teorii powinien chorobę przejść lżej. Jeżeli nie będzie żadnych komplikacji, to selekcjoner pojawi się normalnie na początku zgrupowania.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Cudowny gol klubowego kolegi Polaka. Niczym Zlatan! [WIDEO]

W listopadzie reprezentacja Polski rozegra ostatnie dwa mecze eliminacji MŚ. Biało-czerwoni walczą o drugie miejsce w grupie, które pozwoli im awansować do baraży mistrzostw świata 2022. Drużyna Sousy najpierw zmierzy się 12 listopada na wyjeździe z Andorą, a następnie trzy dni później zagra z Węgrami na Stadionie Narodowym.