Paulo Sousa tłumaczy, dlaczego chce Matty'ego Casha. "Zauważyłem coś ważnego"

Matty Cash otrzymał polskie obywatelstwo we wtorek 26 października. Prezydent Andrzej Duda i wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł potwierdzili ten fakt na oficjalnym spotkaniu w Pałacu Prezydenckim. "Dziękuję Panie Prezydencie. To zaszczyt i niezwykle ważna chwila dla mnie i mojej rodziny. Na boisku dam z siebie wszystko. Do boju Polsko" - napisał Cash na Twitterze. "Dziękuję Panie Prezesie za okazaną pomoc. Już nie mogę doczekać się, kiedy założę koszulkę z orłem na piersi" - dodał 24-latek w odpowiedzi na tweet prezesa PZPN Cezarego Kuleszy.

Paulo Sousa komentuje polskie obywatelstwo dla Matty'ego Casha. "Zauważyłem to"

Paulo Sousa udzielił wywiadu portalowi WP Sportowe Fakty po tym, jak przyznano polskie obywatelstwo Matty'emu Cashowi. Selekcjoner stwierdził, że zawodnik Aston Villi może bardzo pomóc biało-czerwonym. "Mamy grupę około 60 piłkarzy, których obserwujemy. Mój kontrakt jest krótkoterminowy, więc muszę znaleźć balans. Z jednej strony myślę o przyszłości, a z drugiej muszę działać tu i teraz. Matty to dla nas kolejna szansa, może on nam dać bardzo dużo. Może on stworzyć alternatywę w innych korytarzach boiska" - powiedział.

Portugalczyk nie ukrywał, że liczy na to, że Cash dobrze się wprowadzi do reprezentacji Polski. "Im szybciej wejdzie do zespołu, tym lepiej. My możemy na tym zyskać, a on szybko zobaczy, jak chcemy grać. Dodatkowo da mu to możliwość zgrania się z kolegami i zrozumienia naszej boiskowej filozofii. No i my musimy mieć trochę czasu, aby dobrze poznać Matty'ego w sensie funkcjonowania na boisku. Dlatego to dobrze, że tego czasu z wprowadzeniem Casha będziemy mieli trochę więcej" - dodał Sousa.

Paulo Sousa odniósł się też do spotkania z zawodnikiem i jego rodziną w Londynie. "Widać było w jego rodzinie dumę, że mają polskie korzenie. Kwestia gry Matty'ego dla Polski to coś, do czego podchodzą z dużym entuzjazmem. Od tych ludzi wręcz biła chęć gry dla Polski i duma, że Cash będzie częścią kadry. To samo zobaczyłem u zawodnika w Londynie. Jego głowa i serce są już z nami, z reprezentacją Polski. Jestem pewien, że Matty poczuje się u nas, jak w domu, a cała reszta przyjdzie z czasem. Jestem spokojny o Casha" - skwitował selekcjoner biało-czerwonych.