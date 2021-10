Matty Cash rozmawiał już z reprezentantem Polski. "Napisałem mu"

Matty Cash oficjalnie otrzymał polskie obywatelstwo we wtorek 26 października. Prezydent Andrzej Duda i wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł potwierdzili ten fakt na spotkaniu w Pałacu Prezydenckim. "Dziękuję Panie Prezydencie. To zaszczyt i niezwykle ważna chwila dla mnie i mojej rodziny. Na boisku dam z siebie wszystko. Do boju Polsko" - napisał Cash w odpowiedzi na tweeta z gratulacjami od Andrzeja Dudy.

Matty Cash rozmawiał z Mateuszem Klichem o reprezentacji Polski. "W końcu zagramy w jednej drużynie"

Matty Cash rozmawiał z portalem Łączy nas piłka w Ambasadzie RP w Londynie na spotkaniu "Gramy dla Polski". Defensor Aston Villi ujawnił, że rozmawiał z Mateuszem Klichem, zawodnikiem Leeds United. "Gdy dziennikarze informowali o potencjalnej mojej grze dla reprezentacji Polski, otrzymałem wiadomość od Mateusza. Znamy się z czasów, kiedy nasze drużyny rywalizowały na poziomie Championship. Napisałem mu, że super będzie, jak w końcu zagramy w jednej drużynie, a nie przeciwko sobie" - powiedział.

Mateusz Klich oraz Matty Cash mierzyli się między sobą na boisku na poziomie Championship w latach 2018-2020, kiedy to Klich reprezentował Leeds United, a Cash - Nottingham Forest. Trzy mecze wówczas zakończyły się remisami, a w jednym z nich The Reds wygrali 4:2. W Premier League lepszy bilans ma Klich, którego Leeds pokonało 3:0 Aston Villę w szóstej kolejce poprzedniego sezonu ligi angielskiej.

Pierwotnie powołania do reprezentacji Polski na listopadowe mecze el. MŚ w Katarze miały się pojawić w poniedziałek 1 listopada, ale nie należy wykluczać, że po potwierdzeniu obywatelstwa Matty'ego Casha do tego dojdzie wcześniej. Tym samym piłkarz Aston Villi będzie do dyspozycji Paulo Sousy na mecze z Andorą (12 listopada, 20:45) oraz Węgrami (15 listopada, 20:45).