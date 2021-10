Matty Cash odpowiedział Andrzejowi Dudzie. Jest komentarz po uznaniu obywatelstwa

- Dziękuję Panie Prezydencie. To zaszczyt i niezwykle ważna chwila dla mnie i mojej rodziny. Na boisku dam z siebie wszystko. Do boju Polsko! - napisał na Twitterze Matty Cash, który we wtorek otrzymał polskie obywatelstwo. Obrońca Aston Villi zostanie powołany już na listopadowe zgrupowanie reprezentacji Polski!

