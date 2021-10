Kolejny debiutant z Włoch w kadrze Sousy? Selekcjoner szykuje powołania

Przed Pawłem Jaroszyńskim sądne dni. Paulo Sousa od dłuższego czasu ma kłopot z obsadą lewej strony boiska. Na ostatnim zgrupowaniu z powodów zdrowotnych zabrakło Macieja Rybusa i Arkadiusza Recy – pierwszy powoli wraca do gry, drugi zerwał jednak mięsień czworogłowy i treningi ma wznowić dopiero na początku listopada. Z San Marino po lewej stronie defensywy biegał więc Tomasz Kędziora, a wahadłowym był Przemysław Płacheta. Z Albanią tę funkcję dostał Tymoteusz Puchacz. Selekcjoner reprezentacji Polski nabiera przekonania, że kadrze przydałaby się świeża krew.

Dwa kluczowe mecze Jaroszyńskiego

Według informacji Sport.pl w ostatnich tygodniach to właśnie Jaroszyński skupia na sobie uwagę sztabu Portugalczyka. W środę wieczorem w Serie A Salernitana zagra na wyjeździe z Wenecją, a w niedzielę u siebie czeka ją trudny mecz z Napoli. Na obu tych spotkaniach będzie asystent Sousy. Jeśli reprezentant Polski spisze się bez zarzutu, to w najbliższy poniedziałek zobaczy swoje nazwisko na liście powołanych.

Jeśli tak się stanie, to Jaroszyński nie będzie daleko od debiutu w kadrze, zważywszy, że pierwszy mecz na listopadowym zgrupowaniu Polska gra z Andorą. Sousa do tej pory w starciach ze słabszymi rywalami lubi sprawdzać nowych piłkarzy. Nicola Zalewski (AS Roma) zadebiutował w wyjazdowym meczu z San Marino, podobnie Jakub Kamiński (Lech) i Bartosz Slisz (Legia). Kilka dni wcześniej z Albańczykami pierwszy raz w biało-czerwonej koszulce wystąpił Adam Buksa. W rewanżu z San Marino pierwszy raz u Sousy na boisko wszedł też Robert Gumny.

Dla Jaroszyńskiego powołanie byłoby powrotem do kadry po trzech latach. Pierwszy raz sięgnął po niego Adam Nawałka w marcu 2018 r., pół roku po tym gdy obrońca z Cracovii przeniósł się do Chievo. Jaroszyński debiutu w kadrze jednak się nie doczekał.

- W Polsce byłem chaotyczny, decyzje podejmowałem zbyt szybko. Teraz mam większy spokój. Włochy uczą luzu i pewności siebie. W Chievo gramy czwórką w obronie, to nasz podstawowy system, ale ustawienie z trójką środkowych obrońców i dwoma wahadłowymi też mamy przećwiczone - mówił Jaroszyński w rozmowie z dziennikarzem Sport.pl Dominikiem Wardzichowskim.

"Ma znakomicie ułożoną lewą nogę"

Po nieudanym mundialu w Rosji nowy selekcjoner kadry Jerzy Brzęczek Jaroszyńskiego jednak pomijał. Piłkarz trafił w tym czasie do Genoi, ale został wypożyczony do drugoligowej Salernitany i Pescary. Potem ponownie poszedł do Salertnitany, która awansowała do Serie A, ale w lidze jest ostatnia.

- Paweł gra w zespole, który odstaje. To jakościowo zespół Serie B - mówi Sport.pl Piotr Dumanowski, komentator Eleven Sports. - Trzeba jednak docenić, że Polak zaczął sezon w pierwszym składzie. U nowego trenera, który pracuje od połowy października, też jest zawodnikiem pierwszego wyboru. Jaroszyński najlepiej czuje się, grając na wahadle. Ma znakomicie ułożoną lewą nogę, dobrze wyćwiczoną wrzutkę w pełnym biegu, a to ostatnio w kadrze kulało - zauważa Dumanowski. - Na pewno jest wybiegany. Występuje też w trójce z tyłu jako pół lewy obrońca, więc Sousa miałby z nim w składzie więcej możliwości – dodaje.

Niedostępny Milik i pięciu napastników?

Paulo Sousa w najbliższych dniach będzie też przyglądał się innemu piłkarzowi występującemu po lewej stronie boiska. Chodzi o Kamila Pestkę z Cracovii. Tę informację kilka dni temu przekazał Adam Godlewski z Polska Press. Portugalczyk rzeczywiście ma bilet na piątkowy mecz Cracovia – Radomiak i niedzielny Legia - Pogoń. Te drugie spotkanie to okazja do zobaczenia w akcji Kacpra Kozłowskiego, a być może też szansa dla Slisza.

W najbliższych dniach sztab Sousy ma również oglądać mecz Union - Bayern, gdzie oprócz sprawdzenia formy Roberta Lewandowskiego może być szansa zobaczyć w akcji Tymoteusza Puchacza. Przedstawiciel sztabu obejrzy też mecz Hoffenheim z Herthą Krzysztofa Piątka.

Sytuacja z napastnikami w kadrze będzie w listopadzie bardzo ciekawa, bo wrócić ma Arkadiusz Milik. Paulo Sousa chciał w czwartek osobiście zobaczyć w akcji snajpera OM, ale plany pokrzyżowały chuligańskie incydenty sprzed kilku miesięcy - przełożony mecz Marsylii z Niceą odbędzie się bowiem za zamkniętymi drzwiami.

Obok Lewandowskiego, Piątka, Milika i Buksy na powołanie szanse ma też Karol Świderski (PAOK), który w dwóch ostatnich meczach biało-czerwonych zdobywał bramki. Czy Sousa na listopadowe zgrupowanie zaprosi więc co najmniej pięciu nominalnych napastników?

Do trzech razy sztuka z Grabarą

Jeśli chodzi o pozycję bramkarza, to po zakończeniu reprezentacyjnej kariery przez Łukasza Fabiańskiego i kontuzji Bartłomieja Drągowskiego (naderwanie mięśnia czworogłowego, przerwa do listopada) w reprezentacji Polski powinna pojawić się nowa twarz. To Kamil Grabara, który kilka miesięcy temu Anglię zamienił na Kopenhagę, a w Danii gra regularnie.

Niedzielny mecz Grabary z Vejle na żywo ma obserwować trener bramkarzy Paulo Jorge Fernandes Grilo. Co ciekawe, Grabara miał już dwa razy pojawić się na zgrupowaniu dorosłej reprezentacji. Najpierw w marcu, gdy koronawirusem zaraził się Łukasz Skorupski, potem w październiku za kontuzjowanego Bartłomieja Drągowskiego. Grabarze w awaryjnym zgrupowaniu najpierw przeszkodził klub, a ostatnio problemy zdrowotne. Wiele wskazuje na to, że obok Wojciecha Szczęsnego i Skorupskiego w listopadzie wreszcie dotrze on na zgrupowanie.

Ostatnio na zgrupowaniu był Radosław Majecki, ale obecnie trudno uznać bramkarza Monaco za trzeciego golkipera kadry. Majecki w tym sezonie zagrał tylko raz, dlatego wybór grającego na co dzień 22-letniego Grabary wydaje się naturalny.

Listopadowe zgrupowanie kadry rozpocznie się 8 listopada na północy Hiszpanii. Dzięki temu kadrowicze nie stracą ośmiu godzin na przelot dzień przed meczem z Andorą. Tyle czasu zajęłaby bowiem podróż, gdyby zgrupowanie rozpoczynało się w Warszawie. Tak piłkarze grający na co dzień we Włoszech, Anglii, Francji czy Niemczech zameldują się od razu w jednym z hiszpańskich miast na północy kraju. Na stadion w Andorze będę mieli niecałe dwie godziny jazdy autobusem (w Andorze nie ma lotniska).

Polska zagra z Andorą 12 listopada, a z Węgrami trzy dni później w Warszawie. Aby zakwalifikować się do baraży o MŚ 2022 w Katarze, czyli zająć drugie miejsce w grupie, w praktyce musi zdobyć cztery punkty. Baraże, przy przegranej Albanii z Anglią, może dać nam tylko wygrana z Andorą.