Zbigniew Boniek jednoznacznie o powołaniu Casha. Wbił szpilę ekspertom

Sprawa dot. uzyskania polskiego obywatelstwa i powołania do reprezentacji Polski dla Matty'ego Casha wydaje się mocno przyspieszać. Według doniesień Interii Cezary Kulesza, obecny prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej ma spotkać się z prezydentem RP Andrzejem Dudą, żeby paszport dla Casha został wydany w trybie przyspieszonym. Paulo Sousa chce powołać zawodnika Aston Villi na listopadowe zgrupowanie reprezentacji Polski, a działania Kuleszy są umotywowane prośbą selekcjonera.

Zbigniew Boniek komentuje powołanie dla Matty'ego Casha. Przy okazji wbił szpilkę w ekspertów

Zbigniew Boniek udzielił wywiadu Polsatowi Sport po porażce Legii Warszawa z Napoli (0:3) w fazie grupowej Ligi Europy. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej został zapytany o potencjalne powołanie dla Matty'ego Casha. Jego deklaracja, w kwestii sportowej, jest jednoznaczna. "Ja nie mam nic przeciwko powołaniu Casha. W przeciwieństwie do wielu ekspertów, którzy się o nim wypowiadają, to ja widziałem go na żywo. To ciekawy zawodnik, naprawdę dynamiczny, który potrafi dobrze dośrodkować. Jest zupełnie inny od Kamila Jóźwiaka i raczej jest stylem zbliżony do Bartosza Bereszyńskiego" - powiedział.

Wiceprezes UEFA ubolewa jednak nad tym, że Matty Cash nie zna języka polskiego. "Kiedy przychodziłem do PZPN, to założyliśmy sobie, że będą nas interesować piłkarze z polskimi paszportami, którzy mówią po polsku. Chodzi o odpowiedni stopień komunikatywny, aby dogadali się z kolegami w ojczystym języku w szatni. To proste i oczywiste kryterium, może teraz jest inne. Ja swojego zdania nie zmieniam. Pod uwagę tu też trzeba brać Brexit, no ale z jakiegoś powodu Cash postanowił wystąpić o nasz paszport w wieku 25 lat" - dodał Boniek.

Matty Cash wystąpił we wszystkich spotkaniach Aston Villi w tym sezonie i zdobył jedną bramkę oraz zanotował taką samą liczbę asyst. W najbliższych dniach Paulo Sousa powinien rozesłać powołania do reprezentacji Polski na listopadowe mecze w el. MŚ w Katarze z Andorą oraz Węgrami. Niedługo zatem powinniśmy dowiedzieć się, czy wszystkie formalności zostaną wykonane i Matty Cash otrzyma polski paszport.