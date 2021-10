UEFA krytykuje pomysł mundialu co dwa lata, a sama planuje nowe rozgrywki!

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Przypomnijmy, że kilka dni temu UEFA ogłosiła plan organizacji Euro 2028, które koliduje z... pomysłem FIFA dotyczącym organizacji mistrzostw świata co dwa lata. Być może niektóre federacje krajowe zdecydują się nawet na opuszczenie FIFA w ramach protestu przeciwko organizacji mundialu co dwa lata. Według "AP News" do europejskiej unii piłkarskiej - UEFA miały już dotrzeć takie głosy.

Nowy pomysł UEFA

UEFA krytykuje pomysł mundialu co dwa lata, a teraz sama planuje nowe rozgrywki. To może jeszcze bardziej zaostrzyć konflikt na linii UEFA - FIFA. Najnowszy pomysł to powstanie międzykontynentalnej Ligi Narodów. Rozgrywana ona byłaby co cztery lata. O zwycięstwo rywalizowałoby osiem zespołów (cztery najlepsze z mistrzostw Europy i cztery z Ameryki Południowej).

Jest niemal pewne, że w czerwcu przyszłego roku dojdzie również do meczu o nieoficjalny puchar globu - o Puchar Interkontynentalny. Zagrają w nim mistrzowie Europy - Włosi z najlepszą drużyną Copa America - Argentyną.

Obecnie w Nyonie, siedzibie UEFA prowadzone są rozmowy na temat tych projektów.

Najbliższe mistrzostwa świata odbędą się w 2022 roku w Katarze. Odbędą się one wyjątkowo na jesieni ze względu na wysokie temperatury panujące w tym kraju latem. Natomiast mistrzostwa Europy zostaną rozegrane w 2024 roku w Niemczech.