Paulo Sousa poleciał na rozmowy z Mattym Cashem. Zobaczy go w akcji

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Paulo Sousa wybrał się na Wyspy Brytyjskie. Jego celem jest rozmowa z Mattym Cashem, który jest blisko uzyskania polskiego obywatelstwa. Selekcjoner polskiej kadry ma w planach rozmowę z piłkarzem. Obejrzy także mecz Aston Villi z Arsenalem, który odbędzie się już w piątek. Wtedy też do selekcjonera dołączy Jakub Kwiatkowski, rzecznik polskiej kadry. Obaj panowie w sobotę rano mają spotkać się z piłkarzem.

Paulo Sousa spotka się z Cashem i jego rodziną

To nie będzie jedyne spotkanie trenera kadry z Cashem. Jak informują WP Sportowe Fakty, Sousa i Kwiatkowski o godzinie 12 będą w polskiej ambasadzie w Londynie. Tam ponownie spotkają się z Cashem, ale także jego rodziną – ojcem Stuartem i matką Barbarą, a także ciocią zawodnika, która też pochodzi z Polski. W spotkaniu ma wziąć udział także 40 młodych polskich piłkarzy.

Cash od dawna otwarcie mówi, że pragnie występować w reprezentacji Polski. Po ostatniej wygranej z Albanią gratulował Polakom na Twitterze. Zarówno selekcjoner Paulo Sousa jak i prezes PZPN Cezary Kulesza podkreślali, że jeśli Cash otrzyma polski paszport, to będzie brany pod uwagę przy powoływaniu kadry na kolejne mecze naszej reprezentacji. A to powinno nastąpić już niedługo, ponieważ zawodnik skompletował i złożył już papiery niezbędne do uzyskania polskiego obywatelstwa. Jak informują WP Sportowe Fakty, już niedługo Cash powinien otrzymać polski paszport. Jego dokumenty zostały wysłane do Warszawy i zajmuje się nimi teraz wojewoda.

Matty Cash rozegrał osiem meczów w Premier League, w których zdobył jedną bramkę. Zagrał także raz w Pucharze Ligi Angielskiej i zaliczył tam asystę.

