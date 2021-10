Szczęsny skomentował sytuację Matty'ego Casha. Jednoznaczna opinia

Coraz więcej wskazuje na to, że już niedługo w polskiej reprezentacji zadebiutuje Matty Cash. Zawodnik Aston Villi, który ma polskie korzenie, od dłuższego czasu wyraża chęć gry w naszej kadrze, jednak na razie ten temat nie wchodzi w grę, ponieważ piłkarz nie ma naszego paszportu.

Zarówno selekcjoner Paulo Sousa jak i prezes PZPN Cezary Kulesza podkreślali, że jeśli Cash otrzyma polski paszport, to będzie brany pod uwagę przy powoływaniu kadry na kolejne mecze naszej reprezentacji. A to powinno nastąpić już niedługo, ponieważ zawodnik skompletował i złożył już papiery niezbędne do uzyskania polskiego obywatelstwa.

Szczęsny jednoznacznie ws. Casha

Choć pomysł Casha w naszej drużynie ma zwolenników i przeciwników, to jednoznacznie w tej sprawie wypowiedział się Wojciech Szczęsny. - Mi nigdy nie przeszkadzało, że ktoś, kto ma korzenie polskie korzenie, chce grać w naszej kadrze. To mi nie przeszkadzało - powiedział Szczęsny w rozmowie na kanale "Foot Truck Live".

I dodał: - Przeszkadzały mi z punktu widzenia kibica, bo to nie było za moich czasów, takie tematy jak Olisadebe czy Roger Guerreiro. Oni nie mieli z naszym krajem nic wspólnego poza tym, że grali dobrze w polskiej lidze. To mi się nie podoba. Ale jak ktoś ma polski paszport, bo ma polskie korzenie, to czemu nie?

Szczęsny jednocześnie przyznał, że nie widział żadnego meczu z udziałem Casha. 24-latek w obecnym sezonie rozegrał osiem meczów (wszystkie od pierwszej minuty - red.), w których strzelił jednego gola i miał jedną asystę.