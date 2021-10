Znamy ceny biletów na mecz Polaków z Węgrami. Decydujący mecz el. MŚ 2022

W 2021 roku najprawdopodobniej nie dowiemy się jeszcze, czy reprezentacja Polski zagra na mistrzostwach świata 2022 w Katarze. Co prawda zwycięstwo 1:0 nad Albanią przybliżyło biało-czerwonych do zajęcia drugiego miejsca w grupie I, ale do rozegrania pozostaną jeszcze mecze w fazie play-off.

Dwa ostatnie eliminacyjne mecze kadry Paulo Sousy

Podopieczni Paulo Sousy rozegrają w eliminacjach przyszłorocznego mundialu jeszcze dwa spotkania. 12 listopada Polacy zagrają najpierw na wyjeździe z Andorą, natomiast trzy dni później zmierzą się na Stadionie Narodowym z Węgrami. Już po pierwszym z tych meczów biało-czerwoni mogą być pewni udziału w fazie play-off, o ile Albania przegra z Anglią.

Niezależnie od wyników meczów w dziewiątej kolejce eliminacji, spotkanie z Węgrami, które będzie ostatnim meczem Polaków w 2021 roku z pewnością będzie się cieszyło dużym zainteresowaniem. Biorąc pod uwagę, że starcie to może decydować o zapewnieniu sobie rozstawienia w barażach, drużyna Paulo Sousy będzie miała przed sobą trudne zadanie.

PZPN podał ceny biletów na mecz z Węgrami

Polski Związek Piłki Nożnej w czwartek podał szczegóły dotyczące biletów na starcie z Węgrami, które odbędzie się 15 listopada o godzinie 20:45 na Stadionie Narodowym. Sprzedaż wejściówek rozpocznie się 27 października za pośrednictwem portalu bilety.laczynaspilka.pl.

Najdroższe bilety kategorii I będą kosztować 200 złotych. Wejściówki II kategorii to koszt 160 złotych, natomiast III kategorii - 100 złotych. Bilet rodzinny, czyli opiekun + dziecko będzie kosztował 140 złotych, bilet dla osoby niepełnosprawnej (na wózku inwalidzkim z opiekunem) - 90 złotych, podobnie jak wejściówka easy access (osoby ze znaczną niepełnosprawnością z opiekunem).

Po ośmiu eliminacyjnych kolejkach reprezentacja Polski zajmuje drugie miejsce w tabeli grupy I z 17 punktami na koncie. Prowadzą Anglicy z 20 "oczkami". Trzecie miejsce zajmuje na ten moment Albania (15 punktów), a czwarte Węgry (11 punktów).